UTS. Циципас и Берреттини лидируют по итогам первого игрового дня

Новости
Вчера, 19:13
Стаховский и Ваншельбойм стартуют на турнире в Сербии
13.06.20 17:53
UTF Gentlemen Invitational. Никита Маштаков становится чемпионом турнира
12.06.20 20:33
UTF Gentlemen Invitational. Маштаков за три часа одолел Девятьярова
12.06.20 17:09
UTF Gentlemen Invitational. Белинский обыграл Манафова на пути в финал
Итоги матчей воскресенья на соревнованиях во Франции.
Ultimate Tennis Showdown
Франция • 14-15 июня • мужской турнир •
Э. Беншери – А. Попырин 9-13, 12-9, 12-15, 12-14
Д. Браун – М. Берреттини 10-14, 13-12, 5-22, 12-13
Ф. Лопес – Л. Пуй 17-13, 13-12, 9-13, 11-12, 2-0
Р. Гаске – Д. Гоффен 13-11, 12-14, 12-11, 10-15, 2-0
С. Циципас – Б. Пэр 24-4, 22-6, 13-14, 15-9
Сегодня на турнире пройдут матчи, которые были запланированы на субботу, но не состоялись из-за дождя.
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Фото: Getty Images.