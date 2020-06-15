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Теннис

UTS. Циципас и Берреттини лидируют по итогам первого игрового дня

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

Вчера, 19:13

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Итоги матчей воскресенья на соревнованиях во Франции.

Ultimate Tennis Showdown
Франция • 14-15 июня • мужской турнир •

Э. Беншери – А. Попырин 9-13, 12-9, 12-15, 12-14
Д. Браун – М. Берреттини 10-14, 13-12, 5-22, 12-13
Ф. Лопес – Л. Пуй 17-13, 13-12, 9-13, 11-12, 2-0
Р. Гаске – Д. Гоффен 13-11, 12-14, 12-11, 10-15, 2-0
С. Циципас – Б. Пэр 24-4, 22-6, 13-14, 15-9

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Сегодня на турнире пройдут матчи, которые были запланированы на субботу, но не состоялись из-за дождя.

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A post shared by UTS | Ultimate Tennis Showdown (@ultimate_tennis_showdown) on Jun 14, 2020 at 3:36pm PDT

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Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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