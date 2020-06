UTS. Циципас и Берреттини лидируют по итогам первого игрового дня

Стаховский и Ваншельбойм стартуют на турнире в Сербии

Итоги матчей воскресенья на соревнованиях во Франции.



Ultimate Tennis Showdown

Франция • 14-15 июня • мужской турнир •

Э. Беншери – А. Попырин 9-13, 12-9, 12-15, 12-14

Д. Браун – М. Берреттини 10-14, 13-12, 5-22, 12-13

Ф. Лопес – Л. Пуй 17-13, 13-12, 9-13, 11-12, 2-0

Р. Гаске – Д. Гоффен 13-11, 12-14, 12-11, 10-15, 2-0

С. Циципас – Б. Пэр 24-4, 22-6, 13-14, 15-9

Сегодня на турнире пройдут матчи, которые были запланированы на субботу, но не состоялись из-за дождя.

