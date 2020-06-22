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Теннис

О результатах теста Джоковича на коронавирус обещают сообщить во вторник

Евгений НикитюкНет комментариев
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Сербские СМИ пишут, что эту информацию озвучат завтра.

Ранее в “Sportklub” сообщили, что сегодня первая ракетка мира и его семья прошли тесты на коронавирус. Британский журналист Рассел Фуллер со ссылкой на агента Новака Джоковича написал, что спортсмен пройдет тестирование, но не сообщил, когда. Ожидается, что Джокович завтра выступит с обращением.

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Напомним, что по информации сербских СМИ, Джокович отказался проходить тестирование в Задаре вместе с другими участниками “Adria Tour” после новостей от Григора Димитрова и должен был отправиться в Белград на консультацию с эпидемиологом. Организаторы позднее сообщили, что еще 3 человек получили положительный результат. Один из них – тренер Новака Джоковича по физической подготовке Марко Паники.

Сообщается, что отрицательный результат получили брат теннисиста и директор турнира Джордже Джокович, их дядя Горан Джокович, а также тренеры Новака Горан Иванишевич и Милян Аманович.

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Источник:
sportklub.rs

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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