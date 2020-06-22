О результатах теста Джоковича на коронавирус обещают сообщить во вторник

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Ранее в “Sportklub” сообщили, что сегодня первая ракетка мира и его семья прошли тесты на коронавирус. Британский журналист Рассел Фуллер со ссылкой на агента Новака Джоковича написал, что спортсмен пройдет тестирование, но не сообщил, когда. Ожидается, что Джокович завтра выступит с обращением.

Novak Djokovic is still waiting on the results of his test. It will come in tomorrow CET (it’s 7.45 PM now) and afterwards he will address the public. — Saša Ozmo (@ozmo_sasa) June 22, 2020

> У Димитрова обнаружен коронавирус: хроника событий и что известно на данный момент

Напомним, что по информации сербских СМИ, Джокович отказался проходить тестирование в Задаре вместе с другими участниками “Adria Tour” после новостей от Григора Димитрова и должен был отправиться в Белград на консультацию с эпидемиологом. Организаторы позднее сообщили, что еще 3 человек получили положительный результат. Один из них – тренер Новака Джоковича по физической подготовке Марко Паники.

Сообщается, что отрицательный результат получили брат теннисиста и директор турнира Джордже Джокович, их дядя Горан Джокович, а также тренеры Новака Горан Иванишевич и Милян Аманович.

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Источник:

sportklub.rs

Фото: Getty Images.