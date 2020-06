О результатах теста Джоковича на коронавирус обещают сообщить во вторник

У Димитрова обнаружен коронавирус: хроника событий и что известно на данный момент

Сербские СМИ пишут, что эту информацию озвучат завтра.



Ранее в “Sportklub” сообщили, что сегодня первая ракетка мира и его семья прошли тесты на коронавирус. Британский журналист Рассел Фуллер со ссылкой на агента Новака Джоковича написал, что спортсмен пройдет тестирование, но не сообщил, когда. Ожидается, что Джокович завтра выступит с обращением.

Novak Djokovic is still waiting on the results of his test. It will come in tomorrow CET (it’s 7.45 PM now) and afterwards he will address the public.

— Saša Ozmo (@ozmo_sasa) June 22, 2020