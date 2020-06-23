Eastern European Championships. Ваншельбойм взял один гейм в матче с Джумхуром

Новости

Элина Свитолина на следующей неделе сыграет на турнире в Швейцарии

Тест Новака Джоковича на коронавирус показал положительный результат

У Димитрова обнаружен коронавирус: хроника событий и что известно на данный момент

Даяна Ястремская планирует сыграть на US Open в этом году

Украинский теннисист сегодня стартовал на второй неделе турнира в Сербии.



Eastern European Championships

Белград, Сербия • 15 июня – • мужской турнир

В первом раунде на групповом этапе в Белграде Эрик Ваншельбойм проиграл Дамиру Джумхуру из Боснии и Герцеговины (АТР 107) 1-6, 0-6. Матч продолжался 50 минут.

> Джумхур сдал тест на коронавирус накануне матча с украинцем



Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь