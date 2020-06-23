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Теннис

Eastern European Championships. Ваншельбойм взял один гейм в матче с Джумхуром

Евгений НикитюкНет комментариев
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Eastern European Championships
Белград, Сербия • 15 июня – • мужской турнир

В первом раунде на групповом этапе в Белграде Эрик Ваншельбойм проиграл Дамиру Джумхуру из Боснии и Герцеговины (АТР 107) 1-6, 0-6. Матч продолжался 50 минут.

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Источник: btu.org.ua
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