Тренер Новака Джоковича сдал положительный тест на коронавирус

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Тест Новака Джоковича на коронавирус показал положительный результат
Горан Иванишевич был протестирован в третий раз за последние 10 дней. Предыдущие два теста показали отрицательный результат.
Ранее стало известно, что Иванишевич, который также выступил директором хорватского этапа “Adria Tour”, сдавал тест накануне соревнований в Задаре на прошлых выходных, а также в воскресенье после новостей от Григора Димитрова.
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Напомним, что положительный результат на коронавирус показали тесты Новака Джоковича и его жены Елены, а также тренера серба по физической подготовке Марко Паники.
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Горан Иванишевич обращается ко всем, кто контактировал с ним в последнее время, быть внимательными к своему здоровью и здоровью своих близких. Хорватский наставник продолжит оставаться в самоизоляции. Накануне власти в Задаре сообщили, что коронавирусом также заразился водитель, который возил участников турнира в Задаре.
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Фото: Getty Images.