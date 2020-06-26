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Тренер Новака Джоковича сдал положительный тест на коронавирус

Евгений НикитюкНет комментариев
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Тест Новака Джоковича на коронавирус показал положительный результат

Горан Иванишевич был протестирован в третий раз за последние 10 дней. Предыдущие два теста показали отрицательный результат.

Ранее стало известно, что Иванишевич, который также выступил директором хорватского этапа “Adria Tour”, сдавал тест накануне соревнований в Задаре на прошлых выходных, а также в воскресенье после новостей от Григора Димитрова.

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Напомним, что положительный результат на коронавирус показали тесты Новака Джоковича и его жены Елены, а также тренера серба по физической подготовке Марко Паники.

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Горан Иванишевич обращается ко всем, кто контактировал с ним в последнее время, быть внимательными к своему здоровью и здоровью своих близких. Хорватский наставник продолжит оставаться в самоизоляции. Накануне власти в Задаре сообщили, что коронавирусом также заразился водитель, который возил участников турнира в Задаре.

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A post shared by Goran Ivanisevic (@goranivanisevicofficial) on Jun 26, 2020 at 3:43am PDT

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Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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