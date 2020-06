Тренер Новака Джоковича сдал положительный тест на коронавирус

Матч Япония – Украина в рамках Кубка Федерации состоится в феврале 2021 года

Матч Украина – Израиль в рамках Кубка Дэвиса в этом году не состоится

Элина Свитолина на следующей неделе сыграет на турнире в Швейцарии

Тест Новака Джоковича на коронавирус показал положительный результат

Горан Иванишевич был протестирован в третий раз за последние 10 дней. Предыдущие два теста показали отрицательный результат.



Ранее стало известно, что Иванишевич, который также выступил директором хорватского этапа “Adria Tour”, сдавал тест накануне соревнований в Задаре на прошлых выходных, а также в воскресенье после новостей от Григора Димитрова.

Напомним, что положительный результат на коронавирус показали тесты Новака Джоковича и его жены Елены, а также тренера серба по физической подготовке Марко Паники.

Горан Иванишевич обращается ко всем, кто контактировал с ним в последнее время, быть внимательными к своему здоровью и здоровью своих близких. Хорватский наставник продолжит оставаться в самоизоляции. Накануне власти в Задаре сообщили, что коронавирусом также заразился водитель, который возил участников турнира в Задаре.

