Кори Гауфф: “Без зрителей на US Open мне будет даже легче играть”

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Комментарии американской теннисистки накануне возобновления сезона
16-летняя американка, занимающая 52-е место в рейтинге WTA, рада, что сезон возобновится уже в августе.
“Я готова к возвращению на корт и снова путешествовать. Мне нравится больше путешествовать, чем сидеть дома”, – рассказала американка в интервью BBC.
Касательно проведения Открытого чемпионата США без присутствия зрителей, Гауфф сказала:
“В таких условиях мне будет даже легче. Я выступаю в Туре только год, так что это будет будто возвращение к юниорским турнирам, когда на трибунах практически не было зрителей и сидели только родители. Это будет возвращение домой”.
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Источник:
www.bbc.com