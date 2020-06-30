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Теннис

Кори Гауфф: “Без зрителей на US Open мне будет даже легче играть”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Комментарии американской теннисистки накануне возобновления сезона

16-летняя американка, занимающая 52-е место в рейтинге WTA, рада, что сезон возобновится уже в августе.

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“Я готова к возвращению на корт и снова путешествовать. Мне нравится больше путешествовать, чем сидеть дома”, – рассказала американка в интервью BBC.

Касательно проведения Открытого чемпионата США без присутствия зрителей, Гауфф сказала:

“В таких условиях мне будет даже легче. Я выступаю в Туре только год, так что это будет будто возвращение к юниорским турнирам, когда на трибунах практически не было зрителей и сидели только родители. Это будет возвращение домой”.

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Источник:
www.bbc.com

Источник: btu.org.ua
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