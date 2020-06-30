Кори Гауфф: “Без зрителей на US Open мне будет даже легче играть”

Новости

Свитолина, Ястремская и другие топ-теннисисты сыграют на выставочных турнирах в июле

Катарина Завацкая: "К тестам на коронавирус в Нью-Йорке готовлюсь больше, чем к турниру"

Марта Костюк: "Примерно пять лет назад я хотела уйти из тенниса"

Даяна Ястремская: "Турниры без зрителей? Я готова играть при любых обстоятельствах"

Комментарии американской теннисистки накануне возобновления сезона



16-летняя американка, занимающая 52-е место в рейтинге WTA, рада, что сезон возобновится уже в августе.

“Я готова к возвращению на корт и снова путешествовать. Мне нравится больше путешествовать, чем сидеть дома”, – рассказала американка в интервью BBC.

Касательно проведения Открытого чемпионата США без присутствия зрителей, Гауфф сказала:

“В таких условиях мне будет даже легче. Я выступаю в Туре только год, так что это будет будто возвращение к юниорским турнирам, когда на трибунах практически не было зрителей и сидели только родители. Это будет возвращение домой”.

> Теннисный сезон будет возобновлен в августе: все новости по теме



Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Источник:

www.bbc.com