Милош Раонич: “Семье Джоковича совсем не обязательно было говорить такие слова в адрес Димитрова”

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Канадский теннисист – о возможности самому выступить на “Adria Tour” и событиях на турнире.



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О проведении Adria Tour в Черногории

“Я никогда не играл перед большинством своих двоюродных братьев и сестер. Я никогда не играл перед моей бабушкой, тетями и дядями, так что я рассматривал эту возможность выступить в Черногории. Но, я думал о том, что это будет необязательный риск, если я поеду в Европу, когда так скоро может состоятся US Open”.

Об условиях на турнире на Балканах

“Мое личное понимание было такое, что эти турниры, вероятно, пройдут без зрителей. И, возможно, к тому времени, как тур дойдет до Черногории, тогда уже будет шанс, что его смогут посетить болельщики. Лично я не чувствовал бы себя комфортно в той атмосфере, особенно на промо-акциях, которые были сделаны”.

О комментариях в адрес Григора Димитрова

“Слова со стороны семьи обеспокоили меня. Это было совсем не обязательно делать. Было много других обстоятельств, при которых они могли заразиться. Может быть, Новак заразился на той встрече с баскетболистом. Вокруг этого могут ходить только слухи. В свою очередь, сфокусироваться стоит на том, что этот турнир не сработал и что нам нужно сделать, чтобы после возвращения соревнования проходили успешно.

О работе Новака Джоковича в Совете игроков АТР

“Я знаю, что Новак был одним из тех, кто ставил под сомнение проведение US Open из-за предложенных условий. Думаю, что после серии событий (на Adria Tour) этот аргумент в итоге не был для него таким принципиальным. С другой стороны, я думаю, что он вел игроков в позитивном направлении, но в свете текущих событий, чтобы вернуть к себе доверие, ему потребуется немного времени (усилий)”.

О выступлении в США без зрителей и с командой в неполном составе

“Учитывая, что у нас будут турниры перед US Open, думаю, мы привыкнем играть без болельщиков. В конце концов, на тренировках на нас никто не смотрит. Топ-игроки – профессионалы, мы все вложим в подготовку нужное количество времени. Если говорить о составе команд, то я знаю, что мой физиотерапевт в курсе всех моих проблем за последние 5-6 месяцев. Во время турнира Большого Шлема я лежу на столе у физиотерапевта 2-2,5 часа в течение дня. Смогут ли столько часов выделить на меня команды, которые нам предоставят USTA и ATP?”.

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Источник:

tsn.ca

Фото: Instagram.