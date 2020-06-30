Tipsport Elite Trophy. Вондроушова победила Квитову в рамках противостояния команд

Новости
Сегодня, 16:14
Свитолина, Ястремская и другие топ-теннисисты сыграют на выставочных турнирах в июле
Вчера, 10:01
Катарина Завацкая: "К тестам на коронавирус в Нью-Йорке готовлюсь больше, чем к турниру"
28.06.20 20:30
Марта Костюк: "Примерно пять лет назад я хотела уйти из тенниса"
28.06.20 20:00
Даяна Ястремская: "Турниры без зрителей? Я готова играть при любых обстоятельствах"
Итоги второго игрового дня на командном турнире в Чехии
Tipsport Elite Trophy • Второй этап
Простеёв, Чехия • 29 июня – 1 июля • женский турнир
День 2
Чёрная команда 5-3 Розовая команда
Кристина Плишкова – Екатерина Александрова 6:0, 4:6, 10-7
Маркета Вондроушова – Петра Квитова 6:4, 6:1
Никола Бартункова – Линда Фругвиртова 6:1, 6:7(6), 4-10
Плишкова/Плишкова – Крейчикова/Синякова 6:3, 6:7(3), 6-10
Команда Каролины Плишковой (Чёрная): Кристина Плишкова, Каролина Мухова, Маркета Вондроушова, Тереза Мартинцова, Никола Бартункова.
Команда Петры Квитовой (Розовая): Барбора Стрыцова, Катержина Синякова, Барбора Крейчикова, Екатерина Александрова, Линда Фругвиртова.
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Фото: CTK.