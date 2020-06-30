Tipsport Elite Trophy. Вондроушова победила Квитову в рамках противостояния команд

Новости

Свитолина, Ястремская и другие топ-теннисисты сыграют на выставочных турнирах в июле

Катарина Завацкая: "К тестам на коронавирус в Нью-Йорке готовлюсь больше, чем к турниру"

Марта Костюк: "Примерно пять лет назад я хотела уйти из тенниса"

Даяна Ястремская: "Турниры без зрителей? Я готова играть при любых обстоятельствах"

Итоги второго игрового дня на командном турнире в Чехии



Tipsport Elite Trophy • Второй этап

Простеёв, Чехия • 29 июня – 1 июля • женский турнир

День 2

Чёрная команда 5-3 Розовая команда

Кристина Плишкова – Екатерина Александрова 6:0, 4:6, 10-7

Маркета Вондроушова – Петра Квитова 6:4, 6:1

Никола Бартункова – Линда Фругвиртова 6:1, 6:7(6), 4-10

Плишкова/Плишкова – Крейчикова/Синякова 6:3, 6:7(3), 6-10

Команда Каролины Плишковой (Чёрная): Кристина Плишкова, Каролина Мухова, Маркета Вондроушова, Тереза Мартинцова, Никола Бартункова.

Команда Петры Квитовой (Розовая): Барбора Стрыцова, Катержина Синякова, Барбора Крейчикова, Екатерина Александрова, Линда Фругвиртова.

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Фото: CTK.