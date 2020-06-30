Вторник, 30 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисTipsport Elite Trophy. Вондроушова победила Квитову в рамках противостояния команд
Теннис

Tipsport Elite Trophy. Вондроушова победила Квитову в рамках противостояния команд

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Сегодня, 16:14

Свитолина, Ястремская и другие топ-теннисисты сыграют на выставочных турнирах в июле

Вчера, 10:01

Катарина Завацкая: "К тестам на коронавирус в Нью-Йорке готовлюсь больше, чем к турниру"

28.06.20 20:30

Марта Костюк: "Примерно пять лет назад я хотела уйти из тенниса"

28.06.20 20:00

Даяна Ястремская: "Турниры без зрителей? Я готова играть при любых обстоятельствах"

Итоги второго игрового дня на командном турнире в Чехии

Tipsport Elite Trophy • Второй этап
Простеёв, Чехия • 29 июня – 1 июля • женский турнир

День 2
Чёрная команда 5-3 Розовая команда
Кристина Плишкова – Екатерина Александрова 6:0, 4:6, 10-7
Маркета Вондроушова – Петра Квитова 6:4, 6:1
Никола Бартункова – Линда Фругвиртова 6:1, 6:7(6), 4-10
Плишкова/Плишкова – Крейчикова/Синякова 6:3, 6:7(3), 6-10

Читайте также:  Австралийского теннисиста лишили призовых Уимблдона

Команда Каролины Плишковой (Чёрная): Кристина Плишкова, Каролина Мухова, Маркета Вондроушова, Тереза Мартинцова, Никола Бартункова.
Команда Петры Квитовой (Розовая): Барбора Стрыцова, Катержина Синякова, Барбора Крейчикова, Екатерина Александрова, Линда Фругвиртова.

> Теннисный сезон будет возобновлен в августе: все новости по теме

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Фото: CTK.

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

два × четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Милош Раонич: “Семье Джоковича совсем не обязательно было говорить такие слова в адрес Димитрова”

Кори Гауфф: “Без зрителей на US Open мне будет даже легче играть”

Беккер раскритиковал Кириоса: “Не люблю крыс”

СМИ: Квитова живёт со своим тренером, который находится в процессе развода с женой

Циципас и Берреттини лидируют в общем зачете на турнире UTS после трех этапов

Закрыть