Доминик Тим планирует сыграть на US Open в этом году

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Состоялась жеребьевка выставочного турнира в Швейцарии с участием Элины Свитолиной

Ястремская, Козлова и Костюк планируют выступить на турнире WTA в Праге

Свитолина, Ястремская и другие топ-теннисисты сыграют на выставочных турнирах в июле

Катарина Завацкая: "К тестам на коронавирус в Нью-Йорке готовлюсь больше, чем к турниру"

Третья ракетка мира в интервью австрийским СМИ рассказал о своих планах на сезон.



После возобновления соревнований в официальном календаре ATP Доминик Тим не планирует играть в Вашингтоне, о чем теннисист сегодня рассказал прессе. При этом австриец хочет выступить во второй половине августа на кортах в Нью-Йорке в рамках Мастерса, после которого и состоится Открытый чемпионат США.

В июле Доминик Тим сыграет на выставочных турнирах в Берлине и Кицбюэле. На старте 2020 года Тим дошел до финала Открытого чемпионата Австралии.

✔ Список турниров июля во время паузы в официальном сезоне



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Источник:

orf.af

Фото: Samo Vidic/Red Bull Content Pool.