Доминик Тим планирует сыграть на US Open в этом году

Новости
Вчера, 18:56
Состоялась жеребьевка выставочного турнира в Швейцарии с участием Элины Свитолиной
01.07.20 09:40
Ястремская, Козлова и Костюк планируют выступить на турнире WTA в Праге
30.06.20 16:14
Свитолина, Ястремская и другие топ-теннисисты сыграют на выставочных турнирах в июле
29.06.20 10:01
Катарина Завацкая: "К тестам на коронавирус в Нью-Йорке готовлюсь больше, чем к турниру"
Третья ракетка мира в интервью австрийским СМИ рассказал о своих планах на сезон.
После возобновления соревнований в официальном календаре ATP Доминик Тим не планирует играть в Вашингтоне, о чем теннисист сегодня рассказал прессе. При этом австриец хочет выступить во второй половине августа на кортах в Нью-Йорке в рамках Мастерса, после которого и состоится Открытый чемпионат США.
В июле Доминик Тим сыграет на выставочных турнирах в Берлине и Кицбюэле. На старте 2020 года Тим дошел до финала Открытого чемпионата Австралии.
✔ Список турниров июля во время паузы в официальном сезоне
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Источник:
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Фото: Samo Vidic/Red Bull Content Pool.