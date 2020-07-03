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Теннис

Элина Свитолина откроет игровой день на выставочном турнире в Швейцарии

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

Вчера, 18:56

Состоялась жеребьевка выставочного турнира в Швейцарии с участием Элины Свитолиной

01.07.20 09:40

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ELLE SPIRIT OPEN
Швейцария • 3-5 июля • женский турнир •

Украинская теннисистка завтра стартует матчем против 284-й ракетки мира Симоны Вальтерт. Этот поединок начнется в 14:00 по местному времени (15:00 по Киеву). Позднее в этот же день Свитолина сыграет второй матч в рамках группового этапа против Штефани Фёгеле (не ранее 18:30 по местному времени / 19:30 по Киеву).

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> Жеребьевка турнира

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A post shared by ELLE SPIRIT OPEN (@elle_spirit_open) on Jul 2, 2020 at 10:02am PDT

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Фото: WTA / Jimmie 48 Photography.

Источник: btu.org.ua
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