Элина Свитолина откроет игровой день на выставочном турнире в Швейцарии

ELLE SPIRIT OPEN

Швейцария • 3-5 июля • женский турнир •

Украинская теннисистка завтра стартует матчем против 284-й ракетки мира Симоны Вальтерт. Этот поединок начнется в 14:00 по местному времени (15:00 по Киеву). Позднее в этот же день Свитолина сыграет второй матч в рамках группового этапа против Штефани Фёгеле (не ранее 18:30 по местному времени / 19:30 по Киеву).

