Состоялась жеребьевка турнира “Семёрка Тима” в Австрии

Новости
Вчера, 22:10
Elle Spirit Open. Свитолина одержала одну победу в стартовый день турнира
02.07.20 18:56
Состоялась жеребьевка выставочного турнира в Швейцарии с участием Элины Свитолиной
01.07.20 09:40
Ястремская, Козлова и Костюк планируют выступить на турнире WTA в Праге
30.06.20 16:14
Свитолина, Ястремская и другие топ-теннисисты сыграют на выставочных турнирах в июле
7 июля теннисисты стартуют на корте в Кицбюэле.
По результатам жеребьевки участников разделили на 2 группы.
В первую группу (IFA) попали Доминик Тим, Андрей Рублев, Ян-Леннард Штруфф и Каспер Рууд.
Во второй группе (Soccercoin) сыграют Маттео Берреттини, Роберто Баутиста-Агут, Карен Хачанов и Деннис Новак.
Напомним, что с соревнований снялись Гаэль Монфис, Григор Димитров и Борна Чорич.
✔ Список турниров июля во время паузы в официальном сезоне
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Фото: Twitter.