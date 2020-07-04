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Теннис

Состоялась жеребьевка турнира “Семёрка Тима” в Австрии

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

Вчера, 22:10

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7 июля теннисисты стартуют на корте в Кицбюэле.

По результатам жеребьевки участников разделили на 2 группы.

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В первую группу (IFA) попали Доминик Тим, Андрей Рублев, Ян-Леннард Штруфф и Каспер Рууд.

Во второй группе (Soccercoin) сыграют Маттео Берреттини, Роберто Баутиста-Агут, Карен Хачанов и Деннис Новак.

Напомним, что с соревнований снялись Гаэль Монфис, Григор Димитров и Борна Чорич.

✔ Список турниров июля во время паузы в официальном сезоне

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Фото: Twitter.

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Источник: btu.org.ua
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