Состоялась жеребьевка турнира “Семёрка Тима” в Австрии

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Elle Spirit Open. Свитолина одержала одну победу в стартовый день турнира

Состоялась жеребьевка выставочного турнира в Швейцарии с участием Элины Свитолиной

Ястремская, Козлова и Костюк планируют выступить на турнире WTA в Праге

Свитолина, Ястремская и другие топ-теннисисты сыграют на выставочных турнирах в июле

7 июля теннисисты стартуют на корте в Кицбюэле.



По результатам жеребьевки участников разделили на 2 группы.

В первую группу (IFA) попали Доминик Тим, Андрей Рублев, Ян-Леннард Штруфф и Каспер Рууд.

Во второй группе (Soccercoin) сыграют Маттео Берреттини, Роберто Баутиста-Агут, Карен Хачанов и Деннис Новак.

Напомним, что с соревнований снялись Гаэль Монфис, Григор Димитров и Борна Чорич.

✔ Список турниров июля во время паузы в официальном сезоне



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Фото: Twitter.