Свитолина проиграла второй матч в Швейцарии

Украинка не смогла победить в своей группе, несмотря на статус фаворита

#Свитолина, #Elle Spirit Open, #Голубич

Источник – xsport.ua.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла 123-й ракетке мира Виктории Голубич со счетом 3:6, 1:6 в третьем раунде выставочного турнира Elle Spirit Open в Розовой группе.

Для Голубич это была третья победа, которая вывела ее в полуфинал.

Свитолина была главным фаворитом Розовой группы, но проиграла 284-й ракетке мира Симоне Вальтерт и победила 109-у Штефани Фьогеле.

Напомним, Свитолина и Ястремская заявились на турнир в США.