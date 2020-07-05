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Теннис

Уимблдон передаст клубнику, которую подготовили к турниру, сотрудникам больниц

Евгений НикитюкНет комментариев
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Организаторы Уимблдона решили выразить свою благодарность сотрудникам медицинских служб за их работу во время пандемии коронавируса. Турнир решил передать более 26 тысяч ягод клубники, которую подготовили для гостей Уимблдона в этом сезоне, медикам национальной службы NHS.

Добровольные пожертвования
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Источник:
wimbledon.org

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Фото: AELTC.

Источник: btu.org.ua
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