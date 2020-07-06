Ига Свёнтек стала чемпионкой турнира в Швейцарии

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04.07.20 21:49
Elle Spirit Open. Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира
03.07.20 22:10
Elle Spirit Open. Свитолина одержала одну победу в стартовый день турнира
02.07.20 18:56
Состоялась жеребьевка выставочного турнира в Швейцарии с участием Элины Свитолиной
Польская теннисистка выиграла все пять матчей на корте в Монтрё
49-я ракетка мира победила на выставочном турнире Elle Spirit Open. В финальном матче полька обыграла Викторию Голубич – 6:2, 6:2. На групповом этапе Свёнтек победила Конни Перрен (6:0, 6:0), Леони Кунг (6:1, 6:0) и Жиль Тайхманн (6:3, 5:7, 10-3), а в полуфинале – Симону Вальтерт (6:0, 6:4).
Напомним, что на турнире в Монтрё также принимала участие Элина Свитолина, которая завершила своё выступление на групповом этапе, проиграв в двух из трёх сыгранных матчей.
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What a weekend. Thank you for the support and this opportunity. It was wonderful to play here (and win obviously) in Montreux. I loved every minute of it. Hope to see you all soon! @elle_spirit_open #finallyoncourt #backinbusiness
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Фото: Elle Spirit Open.