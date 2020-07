Ига Свёнтек стала чемпионкой турнира в Швейцарии

Кубок Украины. Манафов и Лазаренко выиграли одиночные титулы, Костюк победила в миксте

Польская теннисистка выиграла все пять матчей на корте в Монтрё



49-я ракетка мира победила на выставочном турнире Elle Spirit Open. В финальном матче полька обыграла Викторию Голубич – 6:2, 6:2. На групповом этапе Свёнтек победила Конни Перрен (6:0, 6:0), Леони Кунг (6:1, 6:0) и Жиль Тайхманн (6:3, 5:7, 10-3), а в полуфинале – Симону Вальтерт (6:0, 6:4).

Напомним, что на турнире в Монтрё также принимала участие Элина Свитолина, которая завершила своё выступление на групповом этапе, проиграв в двух из трёх сыгранных матчей.

‪What a weekend. Thank you for the support and this opportunity. It was wonderful to play here (and win obviously) in Montreux. I loved every minute of it. Hope to see you all soon!‬ @elle_spirit_open #finallyoncourt #backinbusiness

