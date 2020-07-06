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Теннис

Ига Свёнтек стала чемпионкой турнира в Швейцарии

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

Вчера, 21:27

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02.07.20 18:56

Состоялась жеребьевка выставочного турнира в Швейцарии с участием Элины Свитолиной

Польская теннисистка выиграла все пять матчей на корте в Монтрё

49-я ракетка мира победила на выставочном турнире Elle Spirit Open. В финальном матче полька обыграла Викторию Голубич – 6:2, 6:2. На групповом этапе Свёнтек победила Конни Перрен (6:0, 6:0), Леони Кунг (6:1, 6:0) и Жиль Тайхманн (6:3, 5:7, 10-3), а в полуфинале – Симону Вальтерт (6:0, 6:4).

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Напомним, что на турнире в Монтрё также принимала участие Элина Свитолина, которая завершила своё выступление на групповом этапе, проиграв в двух из трёх сыгранных матчей.

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‪What a weekend. Thank you for the support and this opportunity. It was wonderful to play here (and win obviously) in Montreux. I loved every minute of it. Hope to see you all soon!‬ @elle_spirit_open #finallyoncourt #backinbusiness

Публикация от Iga Świątek (@iga.swiatek) 5 Июл 2020 в 12:44 PDT

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Фото: Elle Spirit Open.

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Источник: btu.org.ua
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