Определился победитель выставочного турнира в Атланте, на котором заболел Тиафо

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Состоялась жеребьевка выставочного турнира в Швейцарии с участием Элины Свитолиной
Турнир “All-American Team Cup” был доигран, несмотря на положительный тест на коронавирус у Фрэнсиса Тиафо.
Обладателями кубка чемпионов на корте в Атланте стали теннисисты из Команды Звезд: Тэйлор Фритц, Томми Пол, а также Кристофер Юбенкс и Кевин Кинг (заменили выбывших Фрэнсиса Тиафо и Райли Опелку). Напомним, что после первого игрового дня Тиафо снялся, так как сдал положительный тест на коронавирус.
За Команду Полос сыграли Джон Иснер, Сэм Куэрри, Теннис Сандгрен и Стив Джонсон.
Судьба кубка определялась на решающем тай-брейке при счете 12-12 по результатам трех дней соревнований. Пол обыграл Джонсона 7-3 и принес своей команде победу.
Team Stars shines bright tonight.💫⭐️🌟✨@TommyPaul1 wins the DraftKings All-American Team Cup by defeating Steve Johnson 7-3 in the championship tiebreak. pic.twitter.com/9wE3Ad7Qqe
— Tennis Channel (@TennisChannel) July 6, 2020
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Фото: Getty Images.