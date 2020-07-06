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Теннис

Определился победитель выставочного турнира в Атланте, на котором заболел Тиафо

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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Состоялась жеребьевка выставочного турнира в Швейцарии с участием Элины Свитолиной

Турнир “All-American Team Cup” был доигран, несмотря на положительный тест на коронавирус у Фрэнсиса Тиафо.

Обладателями кубка чемпионов на корте в Атланте стали теннисисты из Команды Звезд: Тэйлор Фритц, Томми Пол, а также Кристофер Юбенкс и Кевин Кинг (заменили выбывших Фрэнсиса Тиафо и Райли Опелку). Напомним, что после первого игрового дня Тиафо снялся, так как сдал положительный тест на коронавирус.

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За Команду Полос сыграли Джон Иснер, Сэм Куэрри, Теннис Сандгрен и Стив Джонсон.

Судьба кубка определялась на решающем тай-брейке при счете 12-12 по результатам трех дней соревнований. Пол обыграл Джонсона 7-3 и принес своей команде победу.

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Фото: Getty Images.

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Источник: btu.org.ua
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