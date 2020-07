Определился победитель выставочного турнира в Атланте, на котором заболел Тиафо

Кубок Украины. Манафов и Лазаренко выиграли одиночные титулы, Костюк победила в миксте

Elle Spirit Open. Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира

Elle Spirit Open. Свитолина одержала одну победу в стартовый день турнира

Состоялась жеребьевка выставочного турнира в Швейцарии с участием Элины Свитолиной

Турнир “All-American Team Cup” был доигран, несмотря на положительный тест на коронавирус у Фрэнсиса Тиафо.



Обладателями кубка чемпионов на корте в Атланте стали теннисисты из Команды Звезд: Тэйлор Фритц, Томми Пол, а также Кристофер Юбенкс и Кевин Кинг (заменили выбывших Фрэнсиса Тиафо и Райли Опелку). Напомним, что после первого игрового дня Тиафо снялся, так как сдал положительный тест на коронавирус.

За Команду Полос сыграли Джон Иснер, Сэм Куэрри, Теннис Сандгрен и Стив Джонсон.

Судьба кубка определялась на решающем тай-брейке при счете 12-12 по результатам трех дней соревнований. Пол обыграл Джонсона 7-3 и принес своей команде победу.

Team Stars shines bright tonight.💫⭐️🌟✨@TommyPaul1 wins the DraftKings All-American Team Cup by defeating Steve Johnson 7-3 in the championship tiebreak. pic.twitter.com/9wE3Ad7Qqe

— Tennis Channel (@TennisChannel) July 6, 2020