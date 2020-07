Бушар предложила помощь своей подписчице в покупке слухового аппарата, ради которого та хотела продать набор болельщика

Элина Свитолина: "Чтобы выиграть турнир Большого Шлема, я должна удержать свой самый лучший уровень на протяжении двух недель"

Кубок Украины. Манафов и Лазаренко выиграли одиночные титулы, Костюк победила в миксте

Elle Spirit Open. Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира

Elle Spirit Open. Свитолина одержала одну победу в стартовый день турнира

Канадка отговорила свою соотечественницу продавать набор “Genie Army”



Несколько дней назад одна из подписчиц Эжени Бушар в Twitter написала сообщение, что вынуждена продать редкий набор болельщика (футболка, кепка и открытка с автографом), которую выиграла за участие в одной из акций, чтобы накопить на слуховой аппарат. Теннисистка ответила на твит, попросив её не продавать этот набор, и заверила, что купит ей данное приспособление.

i’ll get your hearing aids please don’t sell this! dm me! https://t.co/bd24e1m239

Позднее одна из компаний, занимающаяся реализацией слуховых аппаратов, предложила свою помощь, написав, что готова предоставить самую лучшую модель бесплатно. Эжени поблагодарила компанию за такой поступок и всё равно думает что-нибудь подарить своей подписчице.

chain reaction of nice gestures thank you for offering. i hope this works out, however i am still sending something https://t.co/vPGfVBBef0

— Genie Bouchard (@geniebouchard) July 6, 2020