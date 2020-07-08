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Теннис

Бушар предложила помощь своей подписчице в покупке слухового аппарата, ради которого та хотела продать набор болельщика

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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Канадка отговорила свою соотечественницу продавать набор “Genie Army”

Несколько дней назад одна из подписчиц Эжени Бушар в Twitter написала сообщение, что вынуждена продать редкий набор болельщика (футболка, кепка и открытка с автографом), которую выиграла за участие в одной из акций, чтобы накопить на слуховой аппарат. Теннисистка ответила на твит, попросив её не продавать этот набор, и заверила, что купит ей данное приспособление.

Позднее одна из компаний, занимающаяся реализацией слуховых аппаратов, предложила свою помощь, написав, что готова предоставить самую лучшую модель бесплатно. Эжени поблагодарила компанию за такой поступок и всё равно думает что-нибудь подарить своей подписчице.

Добровольные пожертвования
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Источник: btu.org.ua
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