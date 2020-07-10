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Теннис

На Уимблдоне отказались от специальной формулы для посева теннисистов

Евгений НикитюкНет комментариев
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С 2021 года участников мужского турнира будут сеять согласно их рейтингу.

Пресс-служба турнира сообщает, что больше не будет пользоваться собственной формулой для определения посева.

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Напомним, что принцип посева участников мужского турнира строился с учетом их очков на Уимблдоне в прошлый сезон, а также на траве в текущем сезоне. Организаторы отметили, что провели консультации с группой игроков, а учитывая сегодняшний “уровень борьбы” и “характеристики современных травяных кортах” (значительно медленнее, чем раньше), такой подход можно считать устаревшим. Специальную формулу на Уимблдоне использовали еще с 2002 года.

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В сезоне-2021 Уимблдонский чемпионат пройдет с 28 июня по 11 июля.

> Организаторы Уимблдона выплатят деньги игрокам, которые могли бы сыграть на турнире в этом году

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Источник:
wimbledon.com

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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