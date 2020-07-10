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Теннис

Шошина проиграла в полуфинале турнира во Вроцлаве

Евгений НикитюкНет комментариев
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Анастасия Шошина выступает в польском теннисном туре

В полуфинальном матче украинская теннисистка, посеянная под третьим номером, уступила лидеру посева Магдалене Френх – 0:6, 3:6. Напомним, что в конце июня Шошина победила на турнире в Гданьске и стала финалисткой в Щецине.

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Польский теннисный тур проходит в одиночном и парном разрядах. До конца лета проведение соревнований в рамках LOTOS PZT Polish Tour запланировано ещё в пяти городах Польши.

Шошина проиграла в полуфинале турнира во Вроцлаве РасписаниеБытом – 13-19 июля
Козерки – 24-28 июля
Лодзь – 29 июля – 1 августа
Быдгощ – 15-18 августа
Познань – 22-25 августа
Познань – 26-29 августа

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Фото: LOTOS PZT Polish Tour.

Источник: btu.org.ua
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