Шошина проиграла в полуфинале турнира во Вроцлаве

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Анастасия Шошина выступает в польском теннисном туре



В полуфинальном матче украинская теннисистка, посеянная под третьим номером, уступила лидеру посева Магдалене Френх – 0:6, 3:6. Напомним, что в конце июня Шошина победила на турнире в Гданьске и стала финалисткой в Щецине.

Польский теннисный тур проходит в одиночном и парном разрядах. До конца лета проведение соревнований в рамках LOTOS PZT Polish Tour запланировано ещё в пяти городах Польши.

РасписаниеБытом – 13-19 июля

Козерки – 24-28 июля

Лодзь – 29 июля – 1 августа

Быдгощ – 15-18 августа

Познань – 22-25 августа

Познань – 26-29 августа

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Фото: LOTOS PZT Polish Tour.