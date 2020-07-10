СМИ: Китай отменил все международные соревнования до конца года, кроме квалификационных на Олимпиаду-2022

Новости

Леся Цуренко: "Сейчас самая главная проблема – это путешествия"

Элина Свитолина: "Чтобы выиграть турнир Большого Шлема, я должна удержать свой самый лучший уровень на протяжении двух недель"

Кубок Украины. Манафов и Лазаренко выиграли одиночные титулы, Костюк победила в миксте

Elle Spirit Open. Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира

Теннисные турниры могут быть отменены после решения спортивных властей



Как сообщает новостное агенство Xinhua, сегодня Главное управление спорта в Китае приняло решение отменить проведение всех международных соревнований в стране в связи с пандемией COVID-19. Планируется только проведение отборочных турниров на зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине.

Напомним, что осенью на территории Китая запланированы семь турниров WTA: China Open (Пекин), Wuhan Open (Ухань), Jiangxi Open (Наньчан), Zhengzhou Open (Чжэнчжоу), WTA Finals Zhenzhen (Итоговый турнир), WTA Elite Trophy (Чжухай) и Guangzhou Open (Гуанчжоу).

Своё решение по поводу азиатской серии турниров ATP должна сообщить в середине этого месяца. Об этом Ассоциация заявила после публикации ориентировочного календаря на оставшуюся часть сезона.

> Теннисный сезон будет возобновлен в августе: все новости по теме



Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Источник:

www.xinhuanet.com

Фото: WTA.