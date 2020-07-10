СМИ: Китай отменил все международные соревнования до конца года, кроме квалификационных на Олимпиаду-2022

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Теннисные турниры могут быть отменены после решения спортивных властей
Как сообщает новостное агенство Xinhua, сегодня Главное управление спорта в Китае приняло решение отменить проведение всех международных соревнований в стране в связи с пандемией COVID-19. Планируется только проведение отборочных турниров на зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине.
Напомним, что осенью на территории Китая запланированы семь турниров WTA: China Open (Пекин), Wuhan Open (Ухань), Jiangxi Open (Наньчан), Zhengzhou Open (Чжэнчжоу), WTA Finals Zhenzhen (Итоговый турнир), WTA Elite Trophy (Чжухай) и Guangzhou Open (Гуанчжоу).
Своё решение по поводу азиатской серии турниров ATP должна сообщить в середине этого месяца. Об этом Ассоциация заявила после публикации ориентировочного календаря на оставшуюся часть сезона.
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Источник:
www.xinhuanet.com
Фото: WTA.