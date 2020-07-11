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Теннис

Сергей Стаховский отдает часть дохода от продажи своего вина, чтобы помочь украинской армии

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинский теннисист помогает фонду “Повернись живим”.

Об этом в соцсетях написал основатель организации Виталий Дейнега.

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“20 гривен с каждой проданной бутылки идут в качестве помощи армии через наш фонд […]. Фото сделано на складе несколько лет назад, когда Сергей выиграл очередной турнир и принёс нам часть призовых”.

> Стаховский презентовал в Киеве своё вино и провёл благотворительный аукцион

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Фото: stakhovsky.wines.

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Источник: btu.org.ua
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