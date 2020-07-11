Сергей Стаховский отдает часть дохода от продажи своего вина, чтобы помочь украинской армии

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08.07.20 18:24
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07.07.20 20:54
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05.07.20 21:27
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04.07.20 21:49
Elle Spirit Open. Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира
Украинский теннисист помогает фонду “Повернись живим”.
Об этом в соцсетях написал основатель организации Виталий Дейнега.
“20 гривен с каждой проданной бутылки идут в качестве помощи армии через наш фонд […]. Фото сделано на складе несколько лет назад, когда Сергей выиграл очередной турнир и принёс нам часть призовых”.
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Фото: stakhovsky.wines.