Сергей Стаховский отдает часть дохода от продажи своего вина, чтобы помочь украинской армии

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Украинский теннисист помогает фонду “Повернись живим”.



Об этом в соцсетях написал основатель организации Виталий Дейнега.

“20 гривен с каждой проданной бутылки идут в качестве помощи армии через наш фонд […]. Фото сделано на складе несколько лет назад, когда Сергей выиграл очередной турнир и принёс нам часть призовых”.

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Фото: stakhovsky.wines.