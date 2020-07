Циципас и Берреттини сыграют в финале турнира UTS

Элина Свитолина стартует на соревнованиях в Германии

Известны имена финалистов на соревнованиях Ultimate Tennis Showdown.



Ultimate Tennis Showdown

Франция • мужской турнир •

В первом полуфинале дня Маттео Берреттини (Италия) отыгрался с матчбола француза Ришара Гаске: 24-8, 12-14, 16-12, 10-13, 2-1.

Во втором матче 1/2 грек Стефанос Циципас был сильнее Давида Гоффена (Бельгия): 15-11, 13-11, 13-12.

