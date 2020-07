Жиль Симон выиграл первый этап Летнего тура во Франции

Элина Свитолина стартует на соревнованиях в Германии

54-я ракетка мира одержал победу на национальных соревнованиях, которые проводит французская федерация.



Летний тур FFT

Франция • 6-11, 13-18, 20-25 июля • мужской и женский турниры •

В финале первого этапа Летнего тура FFT сошлись Жиль Симон (АТР 54) и Пьер-Юг Эрбер (АТР 71). Симон оформил победу в двухчасовом противостоянии со счетом 7-6(5), 7-6(3). Среди 24 участников этого этапа Симон и Эрбер имели наивысший рейтинг (на пути в финал никто из них не встретился с соперниками из топ-200 рейтинга АТР).

La chaleur ? Quelle chaleur ? A 35 ans @gilles.simon84 court toujours vite et bien ! Il est en demi-finale du #ChallengeEliteFFT de Nice. 📷FFT / Julien Crosnier

