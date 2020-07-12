Жиль Симон выиграл первый этап Летнего тура во Франции

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Летний тур FFT
Франция • 6-11, 13-18, 20-25 июля • мужской и женский турниры •
В финале первого этапа Летнего тура FFT сошлись Жиль Симон (АТР 54) и Пьер-Юг Эрбер (АТР 71). Симон оформил победу в двухчасовом противостоянии со счетом 7-6(5), 7-6(3). Среди 24 участников этого этапа Симон и Эрбер имели наивысший рейтинг (на пути в финал никто из них не встретился с соперниками из топ-200 рейтинга АТР).
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La chaleur ? Quelle chaleur ? A 35 ans @gilles.simon84 court toujours vite et bien ! Il est en demi-finale du #ChallengeEliteFFT de Nice. 📷FFT / Julien Crosnier
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Фото: FFT.