Воскресенье, 12 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисЖиль Симон выиграл первый этап Летнего тура во Франции
Теннис

Жиль Симон выиграл первый этап Летнего тура во Франции

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Вчера, 15:31

Элина Свитолина стартует на соревнованиях в Германии

08.07.20 18:24

Леся Цуренко: "Сейчас самая главная проблема – это путешествия"

07.07.20 20:54

Элина Свитолина: "Чтобы выиграть турнир Большого Шлема, я должна удержать свой самый лучший уровень на протяжении двух недель"

05.07.20 21:27

Кубок Украины. Манафов и Лазаренко выиграли одиночные титулы, Костюк победила в миксте

54-я ракетка мира одержал победу на национальных соревнованиях, которые проводит французская федерация.

Летний тур FFT
Франция • 6-11, 13-18, 20-25 июля • мужской и женский турниры •

В финале первого этапа Летнего тура FFT сошлись Жиль Симон (АТР 54) и Пьер-Юг Эрбер (АТР 71). Симон оформил победу в двухчасовом противостоянии со счетом 7-6(5), 7-6(3). Среди 24 участников этого этапа Симон и Эрбер имели наивысший рейтинг (на пути в финал никто из них не встретился с соперниками из топ-200 рейтинга АТР).

View this post on Instagram

La chaleur ? Quelle chaleur ? A 35 ans @gilles.simon84 court toujours vite et bien ! Il est en demi-finale du #ChallengeEliteFFT de Nice. 📷FFT / Julien Crosnier

A post shared by FFT (@fftennis) on Jul 9, 2020 at 11:22am PDT

View this post on Instagram

A post shared by FFT (@fftennis) on Jul 7, 2020 at 11:36am PDT

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Фото: FFT.

Читайте также:  Стаховский проиграл в первом круге челленджера Сен-Брие в парном разряде

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

4 × пять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Стали известны победители чемпионата Украины среди игроков до 16 лет

Рублёв обыграл Тима в финале выставочного турнира в Австрии

Стаховский: Украинская власть не дружит со спортом

Стаховский: Усику и Ломаченко нужно было больше читать книг, чтобы иметь адекватное мышление

В финале турнира в Австрии сыграют Тим и Рублёв

Закрыть