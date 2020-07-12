Стали известны победители чемпионата Украины среди игроков до 16 лет

Новости

Элина Свитолина стартует на соревнованиях в Германии

Леся Цуренко: "Сейчас самая главная проблема – это путешествия"

Элина Свитолина: "Чтобы выиграть турнир Большого Шлема, я должна удержать свой самый лучший уровень на протяжении двух недель"

Кубок Украины. Манафов и Лазаренко выиграли одиночные титулы, Костюк победила в миксте

В Международной теннисной академии состоялся юниорский чемпионат страны



На грунтовых кортах МТА в Пуще-Водице завершился чемпионат Украины среди теннисистов до 16 лет. Победителями турнира в одиночном разряде стали 14-летняя Дарья Есипчук и 16-летний Илья Максимчук.

В финале киевлянка победила 15-летнюю Марию Долженко со счётом 6:0, 3:6, 6:4, а харьковчанин в своём матче оказался сильнее 15-летнего Александра Гурьева – 6:2, 6:3.

Отметим, что Есипчук стала чемпионкой и в смешанном парном разряде, в котором играла вместе с Андреем Зимнохом. В финале теннисисты обыграли Долженко и Эскандера Гурьева: 6:4, 6:3.

Парные титулы в Пуще-Водице оформили Анна Пинаева и София Коваленко (победили пару Чередник/Барановская 6:4, 6:2), а также Иван Кременчуцкий и Александр Пономарь (обыграли Венгер/Агинский 0:6, 6:4, 10-2).

Подписывайтесь на официальные страницы БТУ в социальных сетях,

чтобы быть в курсе главных новостей украинского и мирового тенниса:

✔ Facebook ✔ Telegram ✔ Twitter ✔ Instagram ✔ Viber ✔ VK



Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Фото: ФТУ.