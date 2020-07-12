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Теннис

Стали известны победители чемпионата Украины среди игроков до 16 лет

Евгений НикитюкНет комментариев
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На грунтовых кортах МТА в Пуще-Водице завершился чемпионат Украины среди теннисистов до 16 лет. Победителями турнира в одиночном разряде стали 14-летняя Дарья Есипчук и 16-летний Илья Максимчук.

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В финале киевлянка победила 15-летнюю Марию Долженко со счётом 6:0, 3:6, 6:4, а харьковчанин в своём матче оказался сильнее 15-летнего Александра Гурьева – 6:2, 6:3.

Отметим, что Есипчук стала чемпионкой и в смешанном парном разряде, в котором играла вместе с Андреем Зимнохом. В финале теннисисты обыграли Долженко и Эскандера Гурьева: 6:4, 6:3.

Парные титулы в Пуще-Водице оформили Анна Пинаева и София Коваленко (победили пару Чередник/Барановская 6:4, 6:2), а также Иван Кременчуцкий и Александр Пономарь (обыграли Венгер/Агинский 0:6, 6:4, 10-2).

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Фото: ФТУ.

Источник: btu.org.ua
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