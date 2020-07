Маттео Берреттини стал чемпионом первого розыгрыша Ultimate Tennis Showdown

Элина Свитолина стартует на соревнованиях в Германии

В финале турнира итальянец обыграл Стефаноса Циципаса.



Ultimate Tennis Showdown

Франция • мужской турнир •

В решающем матче соревнований во Франции Маттео Берреттини (Италия) в борьбе одолел грека Стефаноса Циципаса: 16-15, 15-12, 12-14, 8-15, 3-2.

Накануне Берреттини провел два поединка на грунте на турнире “Семёрка Тима” в Австрии. Далее итальянец выступит на показательном турнире в Германии.

The new King of UTS 👑

This moment will stay in the history books. Matteo Berrettini “The Hammer” becomes the first ever UTS champion. Here’s how it ended 👇#UTShowdown pic.twitter.com/3Nh0xcD0yH

— UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) July 12, 2020