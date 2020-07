bett1 ACES. Тим и Берреттини встретятся в финале соревнований на траве

Даяна Ястремская возобновит сезон на турнире WTA в Палермо

Элина Свитолина: "Защита очков могла бы мотивировать меня поехать в США"

Элина Свитолина может не сыграть на турнирах в США

bett1 ACES. Свитолина выиграла в матче с Севастовой и вышла в финал

Доминик Тим и Маттео Берреттини сыграют в решающем матче в Берлине на травяном корте.



bett1 ACES

Берлин, Германия • 13-19 июля • мужской и женский турниры

В первом полуфинале дня Маттео Берреттини обыграл Роберто Баутисту-Агута со счетом 4-6, 6-2, 10-6. Следующим путевку в финал себе обеспечил Доминик Тим, который был сильнее Янника Синнера: 6-3, 7-6(5).

Highlights from Thiem vs Sinner. Live on Eurosport and Servus TV! 🎾🌱 #bett1aces #tennisaddict #urbantennis #steffigrafstadion #tennisislife #tennisathome #tennislove #tennisaddict #tennisfans #berlin #tennisturnier #hygieneconcept

