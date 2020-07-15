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Теннис

bett1 ACES. Тим победил Берреттини в финале турнира

Евгений НикитюкНет комментариев
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Доминик Тим выиграл на выставочных соревнованиях в Берлине на травяном покрытии.

bett1 ACES
Берлин, Германия • 13-19 июля • мужской и женский турниры

В финале Доминик Тим (Австрия) обыграл Маттео Берреттини (Италия) со счетом 6-7(7), 6-4, 10-8. Накануне в полуфинале Тим был сильнее Янника Синнера (Италия), а Берреттини выиграл в матче с Роберто Баутистой-Агутом.
bett1 ACES. Тим победил Берреттини в финале турнира
Финал в женской сетке Элина Свитолина – Петра Квитова организаторы перенесли на пятницу.

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Завтра участников “bett1 ACES” ждет выходной, после чего игроки выступят на харде на втором мини-турнире в Берлине.

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Фото: Paul Zimmer.

Источник: btu.org.ua
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