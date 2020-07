bett1 ACES. Тим победил Берреттини в финале турнира

Даяна Ястремская возобновит сезон на турнире WTA в Палермо

Доминик Тим выиграл на выставочных соревнованиях в Берлине на травяном покрытии.



bett1 ACES

Берлин, Германия • 13-19 июля • мужской и женский турниры

В финале Доминик Тим (Австрия) обыграл Маттео Берреттини (Италия) со счетом 6-7(7), 6-4, 10-8. Накануне в полуфинале Тим был сильнее Янника Синнера (Италия), а Берреттини выиграл в матче с Роберто Баутистой-Агутом.



Финал в женской сетке Элина Свитолина – Петра Квитова организаторы перенесли на пятницу.

Завтра участников “bett1 ACES” ждет выходной, после чего игроки выступят на харде на втором мини-турнире в Берлине.

We have our champion.🏆😎👊@ThiemDomi defeats Matteo Berrettini 6(4)-7, 6-4, 10-8 at @bett1aces. pic.twitter.com/gVxzHsEVWp

— Tennis Channel (@TennisChannel) July 15, 2020