Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Элина Свитолина не планирует принимать участие в US Open, который состоится в Нью-Йорке.

Об этом сообщает Jimmie48 Photography в своем Twitter.

Украинка собирается возобновить сезон турниром Mutua Madrid Open, который пройдет с 14-го по 20 сентября.

As of now, Elina Svitolina has no plans to play in New York. Aims for Madrid to restart her season.

— Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) July 14, 2020