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Теннис

Свитолина не планирует принимать участие в US Open

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Украинка собирается возобновить сезон турниром Mutua Madrid Open, который пройдет с 14-го по 20 сентября.

#Свитолина, #US Open

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Элина Свитолина не планирует принимать участие в US Open, который состоится в Нью-Йорке.

Об этом сообщает Jimmie48 Photography в своем Twitter.

Украинка собирается возобновить сезон турниром Mutua Madrid Open, который пройдет с 14-го по 20 сентября.

Свитолина будет принимать решение об участии в US Open в последний момент.

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Открытый чемпионат США по теннису должен состояться с 31 августа по 12 сентября.

Напомним, Свитолина без проблем победила Севастову в полуфинале выставочного турнира в Берлине.

Источник: champion.com.ua
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