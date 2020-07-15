Украинка собирается возобновить сезон турниром Mutua Madrid Open, который пройдет с 14-го по 20 сентября.
#Свитолина, #US Open
Источник – Чемпион.
Украинская теннисистка Элина Свитолина не планирует принимать участие в US Open, который состоится в Нью-Йорке.
Об этом сообщает Jimmie48 Photography в своем Twitter.
Украинка собирается возобновить сезон турниром Mutua Madrid Open, который пройдет с 14-го по 20 сентября.
As of now, Elina Svitolina has no plans to play in New York. Aims for Madrid to restart her season.
— Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) July 14, 2020
Свитолина будет принимать решение об участии в US Open в последний момент.
Открытый чемпионат США по теннису должен состояться с 31 августа по 12 сентября.
Напомним, Свитолина без проблем победила Севастову в полуфинале выставочного турнира в Берлине.