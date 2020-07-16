Стэн Вавринка: “Я совсем не скучаю по тому адреналину, который испытываю во время соревнований”

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Элина Свитолина стартует с полуфинала на турнире в Германии на харде
14.07.20 19:15
Даяна Ястремская возобновит сезон на турнире WTA в Палермо
14.07.20 18:10
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14.07.20 17:02
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Швейцарский теннисист рассказывает о паузе в теннисном сезоне и возвращении на корты.
“Это время прошло просто чудесно! Мне понравился этот период без путешествий. Благодаря ему я смог много времени провести вместе со своей дочерью, поводить её в школу, насладиться временем дома, в спокойной обстановке, наладить какую-то рутину. Эти недели дома пошли мне на пользу.
Я совсем не скучаю по тому адреналину, который испытываю во время соревнований. Действительно, я нуждаюсь в соревнованиях и этих эмоциях. Но на этот раз все находились в этой вынужденной паузе. Это совсем не то же самое, когда ты один получаешь травму и не играешь в то время, как остальные продолжают играть уже без тебя. Это очень успокаивает.
Я ориентируюсь в своих тренировках на 14 августа. Все-таки у нас есть какой-то дедлайн, даже если никакой определенности нет. США еще в процессе кризиса из-за коронавируса, никто не знает, как ситуация будет развиваться. Мы все говорим о турнире без зрителей, о проведении Мастерса и US Open в одном месте, о том, что игроки будут жить в одном отеле… Но мы все понимаем, что может случится много чего. И как спортсмены мы привыкли адаптироваться. Люди ведь видят только, что напоказ, но не видят внутреннюю кухню теннисистов. Много времени мы проводим в ожидании, адаптация – это неотъемлемая часть жизни игроков, мы каждую неделю переезжаем в новый город, на новое покрытие, турнир, расписание, игровые условия”.
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Today my daughter taught me how to horse ride … @martinfuchs_official is it too late to start something ? 🙄🐎☀️🏇🏻🤠🤷🏻♂️💕 #horses #love #enjoy #daughter #stanthehorseman
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Источник:
illustre.ch
Фото: Anoush Abrar.