bett1 ACES. Тим выиграл второй мини-турнир в Берлине

bett1 ACES

Берлин, Германия • 13-19 июля • мужской и женский турниры

Третья ракетка мира выиграл в финальном матче с Янником Синнером 6-4, 6-2.

В поединке за третье место Миша Зверев (заменил Томми Хааса) был сильнее Роберто Баутисты-Агута: 6-4, 6-3.

Напомним, что Тим также стал победителем первого мини-турнира в Берлине на траве.

🏆 Grass ✔️

🏆 Indoor hard ✔️

It’s been a wonderful week for @ThiemDomi in Berlin 🇩🇪

