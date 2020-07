Роджер Федерер: “На тренировках больше таких упражнений, которые я не люблю делать, чем тех, которые люблю”

bett1 ACES. Свитолина выиграла в финале против Квитовой

Элина Свитолина стартует с полуфинала на турнире в Германии на харде

Даяна Ястремская возобновит сезон на турнире WTA в Палермо

Элина Свитолина: "Защита очков могла бы мотивировать меня поехать в США"

Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер – о работе со своими тренерами, физиотерапевтом и занятиях фитнесом.



О работе с теннисными тренерами

“Можно сказать, что с тренерами строятся личные отношения. Да, сегодня это несколько иначе, потому что моя семья – это и есть моя семья, моя жена и дети. Но когда я оглядываюсь назад, то Питер Лундгрен, например, был моей компанией за столом, за завтраком, обедом, ужином. Каждый день одно и то же, мы всегда вместе, мы делим комнату в отеле, вместе играем в видеоигры, путешествуем и так проходить 43-45 недель в году. И вдруг на каком-то этапе это все может превратиться в нечто нормальное. В последние годы со мной работают по 2 тренера. У них есть свои взаимоотношения и я не хочу, чтобы они заканчивались из-за меня. Они практически посвящают свою жизнь мне, но так далеко это не должно заходить”.

О работе со своим физиотерапевтом

“Около 1,5 часа уходит на то, чтобы Дани сделал мне нужный массаж для восстановления. Можете себе представить! Он чувствует мое состояние без слов. Знает, насколько я устал, какое чувствую напряжение, как физическое, так и моральное. Он все замечает. Больше нам не нужно много разговаривать, так что он хочет сконцентрироваться на своей работе, а я просто хочу восстановиться. Когда говоришь «массаж», то кажется, что это звучит просто великолепно. Но иногда я думаю, что было бы здорово, если сегодня, например, я мог бы без него обойтись…”.

> Роджер Федерер об одиночестве на корте: “Иногда приходится разговаривать с самим собой”

О фитнес-тренировках

“Есть больше упражнений, которые я не люблю делать, чем люблю. Я все-таки теннисист, а не человек, который занимается фитнесом. Я знаю, что физическая подготовка необходима для того, чтобы я мог выполнять те задачи в теннисе, которые ставлю перед собой. Поэтому фитнес – это все-таки такая вещь, которая немного похожа на обязательство. Ты обязан это делать, чтобы оставаться в форме после 3-4 часов борьбы, чтобы не получать травмы. Я не люблю заниматься на беговой дорожке и не люблю упражнения на все группы мышц. Даже если я и делаю их каждый день, потому что у меня были проблемы со спиной. Психологически мне сложно настроиться, мне трудно каждый день чувствовать себя мотивированным, чтобы их выполнять. А что мне нравится – это упражнения на ловкость и координацию, потому что они похожи на то, что я делаю на корте. И мне нравятся силовые тренировки с весом. Сижу себе, занимаюсь, и когда упражнение закончено, то я нахожусь в том же месте, где и начал. Если мне нужно пробежаться по лесу, то я представляю, какой нужно проделать путь прежде, чем я окажусь вновь на этом же месте. Психологически это для меня труднее. Это невероятно, если честно, что могут творить те люди, которые занимаются фитнес-тренировками. Я снимаю шляпу перед ними. Особенно в сегодняшнее время, когда таким тренерам удается поддерживать других людей в форме, давать им цель и помогать её реализовывать”.

View this post on Instagram

A post shared by Roger Federer (@rogerfederer) on Feb 19, 2018 at 10:54am PST