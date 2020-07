Во Франции пройдет второй розыгрыш UTS с новыми участниками

Бондаренко возобновит сезон на турнире WTA в Лексингтоне

В эти выходные в Академии Патрика Муратоглу стартует новый розыгрыш теннисной лиги.



Теннисисты сыграют в рамках UTS уже во второй раз, а теннисистки впервые выступят на соревнованиях.

Так, мужской турнир пройдет с 25 по 26 июля и с 1 по 2 августа. В нем примут участие новички Фернандо Вердаско и Григор Димитров, а также участники первого розыгрыша Бенуа Пэр, Алексей Попырин, Корентен Муте, Фелисиано Лопес, Дастин Браун и Ришар Гаске.

Женские соревнования пройдут с 1 по 2 августа. За титул будут бороться Анастасия Павлюченкова, Онс Жабер, Ализе Корне и Бренда Фругвиртова.

UTS2 will also include a men’s event that will feature six players from UTS1 along with four fresh new faces:

🇧🇬 @GrigorDimitrov

🇪🇸 @FerVerdasco

❓ Two more top 20 players (TBA soon)

📆 July 25-26, August 1-2 pic.twitter.com/NsuJFOmVgf

— UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) July 21, 2020