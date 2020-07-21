Во Франции пройдет второй розыгрыш UTS с новыми участниками

Новости
Сегодня, 18:08
Бондаренко возобновит сезон на турнире WTA в Лексингтоне
Сегодня, 17:43
Даяна Ястремская заявилась в основную сетку турнира WTA в Праге
17.07.20 16:08
bett1 ACES. Свитолина выиграла в финале против Квитовой
16.07.20 15:12
Элина Свитолина стартует с полуфинала на турнире в Германии на харде
В эти выходные в Академии Патрика Муратоглу стартует новый розыгрыш теннисной лиги.
Теннисисты сыграют в рамках UTS уже во второй раз, а теннисистки впервые выступят на соревнованиях.
Так, мужской турнир пройдет с 25 по 26 июля и с 1 по 2 августа. В нем примут участие новички Фернандо Вердаско и Григор Димитров, а также участники первого розыгрыша Бенуа Пэр, Алексей Попырин, Корентен Муте, Фелисиано Лопес, Дастин Браун и Ришар Гаске.
Женские соревнования пройдут с 1 по 2 августа. За титул будут бороться Анастасия Павлюченкова, Онс Жабер, Ализе Корне и Бренда Фругвиртова.
> 13-летняя теннисистка обыграла экс-лидера парного рейтинга на выставочном турнире в Чехии
UTS2 will also include a men’s event that will feature six players from UTS1 along with four fresh new faces:
🇧🇬 @GrigorDimitrov
🇪🇸 @FerVerdasco
❓ Two more top 20 players (TBA soon)
📆 July 25-26, August 1-2 pic.twitter.com/NsuJFOmVgf
— UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) July 21, 2020
Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!
Помочь
Фото: UTS.