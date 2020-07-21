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Теннис

Во Франции пройдет второй розыгрыш UTS с новыми участниками

Евгений НикитюкНет комментариев
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В эти выходные в Академии Патрика Муратоглу стартует новый розыгрыш теннисной лиги.

Теннисисты сыграют в рамках UTS уже во второй раз, а теннисистки впервые выступят на соревнованиях.

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Так, мужской турнир пройдет с 25 по 26 июля и с 1 по 2 августа. В нем примут участие новички Фернандо Вердаско и Григор Димитров, а также участники первого розыгрыша Бенуа Пэр, Алексей Попырин, Корентен Муте, Фелисиано Лопес, Дастин Браун и Ришар Гаске.

Женские соревнования пройдут с 1 по 2 августа. За титул будут бороться Анастасия Павлюченкова, Онс Жабер, Ализе Корне и Бренда Фругвиртова.

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Фото: UTS.

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Источник: btu.org.ua
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