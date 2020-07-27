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Теннис

Конта снялась с турнира в Палермо и возобновит сезон в Лексингтоне

Евгений НикитюкНет комментариев
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Как сообщает британский журналист Стюарт Фрейзер, теннисистка подтвердила, что не выступит в Италии на следующей неделе, где была заявлена.

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Ранее Конта уже говорила, что может пропустить турнир в Палермо и начать играть уже в США с турнира в Лексингтоне, который пройдёт 10-16 августа.

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Источник: btu.org.ua
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