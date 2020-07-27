Конта снялась с турнира в Палермо и возобновит сезон в Лексингтоне

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Йоханна Конта не сыграет на грунтовых соревнованиях в Италии
Как сообщает британский журналист Стюарт Фрейзер, теннисистка подтвердила, что не выступит в Италии на следующей неделе, где была заявлена.
Ранее Конта уже говорила, что может пропустить турнир в Палермо и начать играть уже в США с турнира в Лексингтоне, который пройдёт 10-16 августа.
Johanna Konta confirms she has pulled out of Palermo next week – no reports yet of any “bitterness” from tournament organisers but it’s early yet. Instead she is targeting the Lexington event the week after.
— Stuart Fraser (@stu_fraser) July 27, 2020
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