На Мастерсе в США значительно сократили призовой фонд

Организаторы урезали суммы призовых для победителей, финалистов и полуфиналистов турнира ATP 1000 в Нью-Йорке.



В конце августа на кортах в Нью-Йорке должен состоятся турнир серии Мастерс “Western & Southern Open”, который переехал в теннисный комплекс имени Билли Джин Кинг из Цинциннати.

Призовой фонд турнира составит почти на $2 млн меньше, чем в прошлом сезоне, – $4,2 млн.

Значительно меньшие суммы получат те игроки, которые дойдут до последних этапов соревнований:

– победители выиграют $285 тысяч в одиночном и $80 тысяч в паре (в прошлом году – $1,1 млн и $331 тысячу соответственно),

– финалисты – $185 и $68 тысяч ($564 и $161 тысячу в прошлом году),

– полуфиналисты – $124 и $55 тысяч ($289 и $81 тысячу в прошлом году),

– четвертьфиналисты – $98,5 и $41 тысячу ($149 и $41,2 тысячи в прошлом году).

При этом организаторы повысили суммы призовых для тех игроков, которые проиграют на ранних этапах. Так, участники первого круга квалификации в одиночном разряде выиграют $6,6 тысяч ($4,2 в прошлом году), участники второго круга – $12,5 тысяч ($8,4 в прошлом году), в первом раунде основы чек составит $24,5 тысячи ($22 в прошлом году), а во втором раунде – $43,4 тысячи ($39,1 – в прошлом году).

