Чемпионат Украины. Крутых сыграет против Орлова в финале, Соболева встретится с Мартемьяновой

Новости
Вчера, 08:34
Первая ракетка мира не сыграет на Открытом чемпионате США
28.07.20 18:19
Даяна Ястремская заявилась на турнир WTA в Нью-Йорке
27.07.20 11:41
В Украине пройдёт первый мужской турнир ITF после паузы в сезоне
24.07.20 09:08
Официально: в Китае отменены турниры под эгидой ATP
На национальном турнире в Ирпене завершились полуфинальные матчи
Чемпионат Украины
Ирпень • 27 июля – 2 августа • мужской и женский турнир
Мужской турнир. Полуфинал
Владислав Орлов – Владимир Ужиловский 6:3, 7:5
Алексей Крутых – Иван Сергеев 6:3, 6:3
Орлов и Крутых дважды играли друг против друга на профессиональных турнирах: в прошлом году Владислав дважды обыграл соотечественника на 15-тысячнике и 25-тысячнике в Ирпене.
Женский турнир. Полуфинал
Анна Мартемьянова – Сабина Зейналова (отказ)
Анастасия Соболева – Катерина Дятлова 6:3, 7:5
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Фото: ФТУ.