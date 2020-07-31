Пятница, 31 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисЧемпионат Украины. Крутых сыграет против Орлова в финале, Соболева встретится с Мартемьяновой
Теннис

Чемпионат Украины. Крутых сыграет против Орлова в финале, Соболева встретится с Мартемьяновой

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Вчера, 08:34

Первая ракетка мира не сыграет на Открытом чемпионате США

28.07.20 18:19

Даяна Ястремская заявилась на турнир WTA в Нью-Йорке

27.07.20 11:41

В Украине пройдёт первый мужской турнир ITF после паузы в сезоне

24.07.20 09:08

Официально: в Китае отменены турниры под эгидой ATP

На национальном турнире в Ирпене завершились полуфинальные матчи

Чемпионат Украины
Ирпень • 27 июля – 2 августа • мужской и женский турнир

Мужской турнир. Полуфинал
Владислав Орлов – Владимир Ужиловский 6:3, 7:5
Алексей Крутых – Иван Сергеев 6:3, 6:3

Читайте также:  Элина Свитолина: "Нет времени грустить, я должна быть готова к следующему турниру"

Орлов и Крутых дважды играли друг против друга на профессиональных турнирах: в прошлом году Владислав дважды обыграл соотечественника на 15-тысячнике и 25-тысячнике в Ирпене.

Женский турнир. Полуфинал
Анна Мартемьянова – Сабина Зейналова (отказ)
Анастасия Соболева – Катерина Дятлова 6:3, 7:5

Подписывайтесь на официальные страницы БТУ в социальных сетях,
чтобы быть в курсе главных новостей украинского и мирового тенниса:
✔ Facebook ✔ Telegram ✔ Twitter ✔ Instagram ✔ Viber ✔ VK

Читайте также:  Стаховский переиграл Петровича в финале квалификации турнира во Франции

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Фото: ФТУ.

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

четыре × пять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Кириос вновь ответил Чоричу: “Буду рад увидеться, чтобы посмотреть, вырос ли твой малюсенький мозг”

На благотворительном аукционе от тренеров ATP собрали более 200 тысяч долларов

Чемпионат Украины. Орлов, Зейналова и Соболева продолжают борьбу за награды

World Team Tennis. Команда Нью-Йорка обеспечила себе последнюю путёвку в плей-офф

Осака, Клейстерс и Уильямс получили wild card на турнир в Нью-Йорке

Закрыть