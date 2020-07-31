Чемпионат Украины. Крутых сыграет против Орлова в финале, Соболева встретится с Мартемьяновой

Новости

Первая ракетка мира не сыграет на Открытом чемпионате США

Даяна Ястремская заявилась на турнир WTA в Нью-Йорке

В Украине пройдёт первый мужской турнир ITF после паузы в сезоне

Официально: в Китае отменены турниры под эгидой ATP

На национальном турнире в Ирпене завершились полуфинальные матчи



Чемпионат Украины

Ирпень • 27 июля – 2 августа • мужской и женский турнир

Мужской турнир. Полуфинал

Владислав Орлов – Владимир Ужиловский 6:3, 7:5

Алексей Крутых – Иван Сергеев 6:3, 6:3

Орлов и Крутых дважды играли друг против друга на профессиональных турнирах: в прошлом году Владислав дважды обыграл соотечественника на 15-тысячнике и 25-тысячнике в Ирпене.

Женский турнир. Полуфинал

Анна Мартемьянова – Сабина Зейналова (отказ)

Анастасия Соболева – Катерина Дятлова 6:3, 7:5

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Фото: ФТУ.