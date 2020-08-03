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Теннис

Эрик Ваншельбойм взял титул на турнире в Испании

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинский теннисист выиграл соревнования в теннисном клубе в Бехаре.

В финале соревнований “Open Ciudad de Béjar”, которые входят в национальную серию турниров “IBP Tennis Series”, Эрик Ваншельбойм обыграл 19-летнего испанца Алехандро Моро: 6-3, 6-3.

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“Счастлив, что выиграл свой первый титул на испанских кортах. Надеюсь, что в следующий раз, когда это случится, то не нужно будет носить маски”, – прокомментировал свою победу украинец.

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Happy to have won my first title on Spanish soil🔥💪🏻Hope next time that happens, there’ll be no need to wear face masks… Bejar Open 🏅 @openbejar @ibptenis ⠀ #Ericvanpro #ericvanshelboim #ericvanshel #tennisfan #tennisplayers #tennislover #tennisclub #tennisacademy #lovetennis #tennisvideo #tennisworld #tennispractice #tennisteam #tennisfun #tennisday #ilovetennis #ibptenis #ibptennis

A post shared by Eric Vanshelboim | Tennis (@eric_vanshel) on Aug 3, 2020 at 2:22am PDT

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Фото: Open Ciudad de Béjar.

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Источник: btu.org.ua
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