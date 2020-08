Эрик Ваншельбойм взял титул на турнире в Испании

Катарина Завацкая не будет выступать на турнире в Праге

Украинский теннисист выиграл соревнования в теннисном клубе в Бехаре.



В финале соревнований “Open Ciudad de Béjar”, которые входят в национальную серию турниров “IBP Tennis Series”, Эрик Ваншельбойм обыграл 19-летнего испанца Алехандро Моро: 6-3, 6-3.

“Счастлив, что выиграл свой первый титул на испанских кортах. Надеюсь, что в следующий раз, когда это случится, то не нужно будет носить маски”, – прокомментировал свою победу украинец.

