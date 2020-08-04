Маррей и Тиафо получили “wild card” в основу Мастерса в США

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Организаторы “Western & Southern Open” назвали имена обладателей приглашений в основную сетку.
4 “wild card” организаторы представили Энди Маррею (Великобритания), Фрэнсису Тиафо (США), Томми Полу (США) и Теннису Сандгрену (США).
Мастерс в Нью-Йорке должен стартовать 22 августа (20-21 августа – квалификационный этап).
Ранее стали известны имена обладательниц “wild card” в женской сетке соревнований.
A two-time #CincyTennis champion and a trio of Americans join our player field:
🇬🇧 Andy Murray 🏆🏆
🇺🇸 Tommy Paul
🇺🇸 Tennys Sandgren
🇺🇸 Frances Tiafoe
More on our @atptour wild cards: https://t.co/9HD1EvEPlp pic.twitter.com/x8CAzsy9PJ
— Western & Southern Open (@CincyTennis) August 3, 2020
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