Маррей и Тиафо получили “wild card” в основу Мастерса в США

Организаторы “Western & Southern Open” назвали имена обладателей приглашений в основную сетку.



4 “wild card” организаторы представили Энди Маррею (Великобритания), Фрэнсису Тиафо (США), Томми Полу (США) и Теннису Сандгрену (США).

Мастерс в Нью-Йорке должен стартовать 22 августа (20-21 августа – квалификационный этап).

Ранее стали известны имена обладательниц “wild card” в женской сетке соревнований.

