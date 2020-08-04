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Теннис

Маррей и Тиафо получили “wild card” в основу Мастерса в США

Евгений НикитюкНет комментариев
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Организаторы “Western & Southern Open” назвали имена обладателей приглашений в основную сетку.

4 “wild card” организаторы представили Энди Маррею (Великобритания), Фрэнсису Тиафо (США), Томми Полу (США) и Теннису Сандгрену (США).

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Мастерс в Нью-Йорке должен стартовать 22 августа (20-21 августа – квалификационный этап).

Ранее стали известны имена обладательниц “wild card” в женской сетке соревнований.

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Источник: btu.org.ua
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