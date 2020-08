Надаля, Монфиса и Вавринки нет в заявке Открытого чемпионата США

Даяна Ястремская: "Я очень счастлива вернуться на корт, но играть было очень тяжело"

В заявочном списке US Open отсутствуют прошлогодний победитель и четвертьфиналисты.



В заявке американского мэйджора, который должен стартовать в Нью-Йорке 31 августа, нет действующего чемпиона Рафаэля Надаля.

Также не указаны в списке участников прошлогодние четвертьфиналисты Гаэль Монфис (ATP 9) и Стэн Вавринка (ATP 17). В заявочном листе отсутствуют и Фабио Фоньини (АТР 11), Ник Кириос (АТР 40) и Жо-Вилфрид Цонга (АТР 49).

