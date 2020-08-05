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Теннис

Организаторы US Open озвучили призовой фонд турнира в этом году

Евгений НикитюкНет комментариев
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В этом сезоне сумма призовых на Открытом чемпионате США станет меньше на примерно 5% по сравнению с прошлым годом.

Призовой фонд US Open в 2020 году составит $53.4 миллиона, то есть почти 95% от прошлогодней суммы.

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При этом организаторы повысили на 5% чек для участников первого круга основы ($61 тысяча в этом году, $58 тысяч – в прошлом), без изменений остались суммы призовых для игроков во втором и третьем раундах.

Дополнительно к $1 миллиону, который USTA направила на Программу поддержки теннисистов, организаторы американского мэйджора выделят еще $6,6 миллиона на помощь игрокам в связи с отменой квалификации и сокращением сетки в парном разряде.

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Открытый чемпионат США должен стартовать в Нью-Йорке 31 августа.

ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД
Чемпион: $3,000,000
Финалист: $1,500,000
Полуфиналист: $800,000
Четвертьфиналист: $425,000
4-й круг: $250,000
3-й круг: $163,000
2-й круг: $100,000
1-й круг: $61,000

ПАРНЫЙ РАЗРЯД (каждый дуэт)
Чемпионы: $400,000
Финалисты: $240,000
Полуфиналисты: $130,000
Четвертьфиналисты: $91,000
2-й круг: $50,000
1-й круг: $30,000

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Источник:
usopen.org

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Фото: USTA.

Источник: btu.org.ua
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