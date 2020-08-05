Палермо. Доден станет соперницей Ястремской, Юван победила вторую ракетку турнира

Новости
Вчера, 12:43
Даяна Ястремская: "Я очень счастлива вернуться на корт, но играть было очень тяжело"
Вчера, 06:57
Палермо. Ястремская оформила победу в своем стартовом матче
03.08.20 22:02
Элина Свитолина заявилась на US Open в последний момент
03.08.20 08:27
Катарина Завацкая не будет выступать на турнире в Праге
На турнире WTA в Италии продолжаются матчи первого круга
Palermo Ladies Open – International
Палермо, Италия • 3-9 августа • грунт • $225,500
Действующая чемпионка: Жиль Тайхманн (Швейцария)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд
Первый круг
Людмила Самсонова (Россия, Q) – Кирстен Флипкенс (Бельгия) 6:4, 6:2
Александра Саснович (Беларусь, Q) – Элизе Мертенс (Бельгия, 5) 6:4, 6:1
Осеан Доден (Франция, LL) – Тамара Зиданшек (Словения) 2:6, 6:4, 6:4
Кайя Юван (Словения, Q) – Маркета Вондроушова (Чехия, 2) 1:6, 7:5, 6:4
Осеан Доден одержала третью победу в четырёх матчах в Палермо. За выход в четвертьфинал француженка будет бороться с Даяной Ястремской. В 2017 году Доден обыграла украинку на травяном 100-тысячнике в Сурбитоне.
Кайя Юван выиграла четвёртый матч подряд на кортах в Палермо. Это первая победа для 19-летней словенки во встречах с представительницами Топ-20 рейтинга.
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