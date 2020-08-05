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Теннис

Палермо. Доден станет соперницей Ястремской, Юван победила вторую ракетку турнира

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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На турнире WTA в Италии продолжаются матчи первого круга

Palermo Ladies Open – International
Палермо, Италия • 3-9 августа • грунт • $225,500
Действующая чемпионка: Жиль Тайхманн (Швейцария)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

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Первый круг

Людмила Самсонова (Россия, Q) – Кирстен Флипкенс (Бельгия) 6:4, 6:2
Александра Саснович (Беларусь, Q) – Элизе Мертенс (Бельгия, 5) 6:4, 6:1
Осеан Доден (Франция, LL) – Тамара Зиданшек (Словения) 2:6, 6:4, 6:4
Кайя Юван (Словения, Q) – Маркета Вондроушова (Чехия, 2) 1:6, 7:5, 6:4

Осеан Доден одержала третью победу в четырёх матчах в Палермо. За выход в четвертьфинал француженка будет бороться с Даяной Ястремской. В 2017 году Доден обыграла украинку на травяном 100-тысячнике в Сурбитоне.

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Кайя Юван выиграла четвёртый матч подряд на кортах в Палермо. Это первая победа для 19-летней словенки во встречах с представительницами Топ-20 рейтинга.

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Источник: btu.org.ua
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