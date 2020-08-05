Палермо. Доден станет соперницей Ястремской, Юван победила вторую ракетку турнира

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Даяна Ястремская: "Я очень счастлива вернуться на корт, но играть было очень тяжело"

Палермо. Ястремская оформила победу в своем стартовом матче

Элина Свитолина заявилась на US Open в последний момент

Катарина Завацкая не будет выступать на турнире в Праге

На турнире WTA в Италии продолжаются матчи первого круга



Palermo Ladies Open – International

Палермо, Италия • 3-9 августа • грунт • $225,500

Действующая чемпионка: Жиль Тайхманн (Швейцария)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Первый круг

Людмила Самсонова (Россия, Q) – Кирстен Флипкенс (Бельгия) 6:4, 6:2

Александра Саснович (Беларусь, Q) – Элизе Мертенс (Бельгия, 5) 6:4, 6:1

Осеан Доден (Франция, LL) – Тамара Зиданшек (Словения) 2:6, 6:4, 6:4

Кайя Юван (Словения, Q) – Маркета Вондроушова (Чехия, 2) 1:6, 7:5, 6:4

Осеан Доден одержала третью победу в четырёх матчах в Палермо. За выход в четвертьфинал француженка будет бороться с Даяной Ястремской. В 2017 году Доден обыграла украинку на травяном 100-тысячнике в Сурбитоне.

Кайя Юван выиграла четвёртый матч подряд на кортах в Палермо. Это первая победа для 19-летней словенки во встречах с представительницами Топ-20 рейтинга.



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