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Теннис

Чемпионат Украины (U18). Подорожный и Сагдиева стали победителями турнира

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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В финальном матче среди парней Артём Подорожный обыграл Германа Самофалова со счётом 6:4, 6:2. На пути к победе 16-летний теннисист не проиграл ни одного сета. Вчера Подорожный также стал чемпионом в парном разряде, в котором выступал с Самофаловым.

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В турнире среди девушек победу праздновала Анита Сагдиева, обыгравшая в решающем матче Марию Вышкину – 6:1, 7:5. Все свои матчи в одиночном разряде 16-летняя украинка также выиграла в двух сетах.

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Фото: ФТУ.

Источник: btu.org.ua
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