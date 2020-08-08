Чемпионат Украины (U18). Подорожный и Сагдиева стали победителями турнира

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В Буче завершились национальные соревнования среди игроков до 18 лет
В финальном матче среди парней Артём Подорожный обыграл Германа Самофалова со счётом 6:4, 6:2. На пути к победе 16-летний теннисист не проиграл ни одного сета. Вчера Подорожный также стал чемпионом в парном разряде, в котором выступал с Самофаловым.
В турнире среди девушек победу праздновала Анита Сагдиева, обыгравшая в решающем матче Марию Вышкину – 6:1, 7:5. Все свои матчи в одиночном разряде 16-летняя украинка также выиграла в двух сетах.
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Фото: ФТУ.