Ястремская вылетела из турнира в Палермо

Ястремская не смогла использовать свой шанс
#Ястремская
Источник – Чемпион.
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) завершила выступления на турнире международной серии в Палермо.
В матче 1/4 финала украинка проиграла в трех сетах Камиле Джорджи из Италии (№89 WTA).
Матч продолжался почти три часа. Во втором сете Ястремская лидировала 5?3 и в десятом гейме не смогла подать на победу (заработала 2 матчбола).
Palermo Ladies Open – International
Палермо, Италия
Призовой фонд – 225,500 долларов
Грунт
Третий круг, 07 августа
Даяна Ястремская (Украина) – Камила Джорджи (Италия) – 6:4, 6:7(5), 3:6
Ранее, Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Палермо.
Источник: champion.com.ua