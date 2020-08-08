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Теннис

Ястремская вылетела из турнира в Палермо

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Ястремская не смогла использовать свой шанс

#Ястремская

Источник – Чемпион.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) завершила выступления на турнире международной серии в Палермо.

В матче 1/4 финала украинка проиграла в трех сетах Камиле Джорджи из Италии (№89 WTA).

Матч продолжался почти три часа. Во втором сете Ястремская лидировала 5?3 и в десятом гейме не смогла подать на победу (заработала 2 матчбола).

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Palermo Ladies Open – International
Палермо, Италия
Призовой фонд – 225,500 долларов
Грунт
Третий круг, 07 августа

Даяна Ястремская (Украина) – Камила Джорджи (Италия) – 6:4, 6:7(5), 3:6

Ястремська вилетіла із турніру в Палермо

Ранее, Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Палермо.

Источник: champion.com.ua
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