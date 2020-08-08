Орлов проигрывает на старте соревнований в Германии

Новости
Сегодня, 14:35
Прага. Ястремская получила четвёртый номер посева в основной сетке
Сегодня, 14:15
Прага. Костюк продолжает выступление в квалификации
Сегодня, 12:24
Прага. Цуренко выиграла свой стартовый матч в квалификации
Сегодня, 06:48
Палермо. Ястремская проигрывает с матчболов в битве за выход в полуфинал
Владислав Орлов потерпел поражение в своем первом поединке на турнире International Premier League.
В стартовом поединке украинец проиграл Роберту Стромбахcу из Германии: 1-6, 4-6.
Серия соревнований в рамках этой лиги проходит с 27 июля по 28 августа на кортах в Галле (хард и грунт).
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Фото: ФТУ.
Источник: btu.org.ua