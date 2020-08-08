Орлов проигрывает на старте соревнований в Германии

Новости

Прага. Ястремская получила четвёртый номер посева в основной сетке

Прага. Костюк продолжает выступление в квалификации

Прага. Цуренко выиграла свой стартовый матч в квалификации

Палермо. Ястремская проигрывает с матчболов в битве за выход в полуфинал

Владислав Орлов потерпел поражение в своем первом поединке на турнире International Premier League.



В стартовом поединке украинец проиграл Роберту Стромбахcу из Германии: 1-6, 4-6.

Серия соревнований в рамках этой лиги проходит с 27 июля по 28 августа на кортах в Галле (хард и грунт).



Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Фото: ФТУ.