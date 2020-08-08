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Теннис

Орлов проигрывает на старте соревнований в Германии

Евгений НикитюкНет комментариев
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Владислав Орлов потерпел поражение в своем первом поединке на турнире International Premier League.

В стартовом поединке украинец проиграл Роберту Стромбахcу из Германии: 1-6, 4-6.

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Серия соревнований в рамках этой лиги проходит с 27 июля по 28 августа на кортах в Галле (хард и грунт).

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Фото: ФТУ.

Источник: btu.org.ua
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