Симона Халеп: “На данный момент я не собираюсь играть на US Open”

Новости

Прага. Цуренко и Костюк сыграют в квалификации

Элина Свитолина отказалась от выступления на US Open

Даяна Ястремская: "Я была очень уставшей, поэтому старалась играть так агрессивно и интенсивно, насколько было возможно"

Палермо. Ястремская вышла в четвертьфинал турнира

Вторая ракетка мира сомневается в своём участии на американском “Шлеме”



Несмотря на то, что румынка заявилась на US Open, она пока не уверена в своём выступлении на турнире в США. Теннисистку смущает текущая ситуация с коронавирусом в стране и условия для игроков.

“На данный момент не собираюсь играть на Открытом чемпионате США. Это был необычный год, мы все должны к этому адаптироваться. Я очень соскучилась по теннису, именно поэтому заявилась на парный турнир в Праге”.

Напомним, что ещё до публикации заявочного списка о своём отказе от участия на турнире в Нью-Йорке заявила лидер мирового рейтинга Эшли Барти.

Проведение US Open запланировано на 31 августа – 13 сентября.



Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Источник:

www.eurosport.ro