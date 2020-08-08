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Теннис

Симона Халеп: “На данный момент я не собираюсь играть на US Open”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Несмотря на то, что румынка заявилась на US Open, она пока не уверена в своём выступлении на турнире в США. Теннисистку смущает текущая ситуация с коронавирусом в стране и условия для игроков.

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“На данный момент не собираюсь играть на Открытом чемпионате США. Это был необычный год, мы все должны к этому адаптироваться. Я очень соскучилась по теннису, именно поэтому заявилась на парный турнир в Праге”.

Напомним, что ещё до публикации заявочного списка о своём отказе от участия на турнире в Нью-Йорке заявила лидер мирового рейтинга Эшли Барти.

Проведение US Open запланировано на 31 августа – 13 сентября.

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Источник:
www.eurosport.ro

Источник: btu.org.ua
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