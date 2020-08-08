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Теннис

Завацкая выиграла свой поединок на турнире во Франции

Евгений НикитюкНет комментариев
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Катарина Завацкая празднует победу в своем сегодняшнем поединке на соревнованиях “European Men’s and Women’s Pro Tennis Series”.

Во второй день трехдневного турнира на юге Франции украинка обыграла француженку Манон Арканьоли со счетом 6-4, 6-3.

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Напомним, что вчера Завацкая снялась по ходу стартового матча в рамках 21-го розыгрыша “European Men’s and Women’s Pro Tennis Series”.

Ранее Катарина Завацкая уже выступала на кортах во Франции на турнирах этой серии. Соревнования проходят в формате 3-дневных турниров, в каждом из которых играют по 8 молодых теннисистов. В рамках одного такого мини-турнира проводятся также матчи за 5-8 и 3-4 места.

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Источник: btu.org.ua
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