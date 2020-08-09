Элина Свитолина назвала свою главную победу и наибольшее поражение в теннисе

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Теннисистка призналась в интервью “НВ”, какие достижения на корте считает самыми значимыми в карьере.



— Ваша главная победа?

— Сложно выделить какую‑то одну победу в теннисе, потому что мы играем много матчей и турниров, и все они важны. Если смотреть на все победы и достижения, тогда, конечно, это моя позиция в мировом рейтинге — третья ракетка мира и победа на Итоговом турнире WTA Finals в 2018 году.

— Ваше наибольшее поражение?

— Поражение на Итоговом турнире WTA Finals в прошлом году. Я была в финале и не смогла победить. Не люблю проигрывать, и такие результаты меня огорчают.

— Что вас мотивирует в вашем деле?

— Я сама ищу мотивацию. Теннисный сезон один из самых длинных в спорте, и здесь без мотивации нельзя. Тем более что практически каждую неделю случаются поражения. Читаю книги, смотрю мотивационные видео и истории людей, которые добились успехов в той или иной сфере. Все вместе это мотивирует меня на ежедневную работу. Моя мотивация — это и мои достижения, и четкое знание своих целей. Если ты недоволен позицией в рейтинге, это всегда будет тебя мотивировать двигаться вперед.



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Источник:

nv.ua

Фото: Getty Images.