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Теннис

Камила Джорджи: “Мне необходимо больше матчей, чтобы войти в ритм”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Комментарии итальянки после выхода в четвертьфинал домашнего турнира в Палермо

Во втором круге Palermo Ladies Open теннисистка одержала победу над Кайей Юван из Словении: 3:6, 6:2, 6:4.

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“В начале матча я допускала слишком много тактических ошибок, потому что старалась как можно быстрее заканчивать розыгрыши. Но со второго сета я выбрала лучшую тактику и стала действовать лучше. Думаю, моя игра стала увереннее во втором и третьем сетах.

У меня хорошо получается играть на задней линии. Но когда я начинаю пробовать другую тактику, игра совсем не идёт. Я считаю, что мне нужно улучшать все элементы своей игры. Я ошибаюсь больше, чем обычно, так что мне необходимо большей матчей, чтобы войти в ритм”.

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В четвертьфинале Джорджи встретится с украинкой Даяной Ястремской.

> Удар дня от Камилы Джорджи на турнире в Палермо (ВИДЕО)

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Источник:
www.wtatennis.com

Фото: Palermo Ladies Open.

Источник: btu.org.ua
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