Камила Джорджи: “На матчболах Ястремской я воспользовалась своими шансами”

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На пути в полуфинал Palermo Ladies Open Джорджи оказалась сильнее седьмой сеяной Даяны Ястремской, отыграв при этом два матчбола во втором сете. В полуфинале Камила встретится с Фионой Ферро.

“В матче всё зависело от моего психологического настроя, потому что я всегда очень близка к победе. Мне нужно использовать свои шансы. И у меня это получилось, когда у неё были матчболы. Я начала действовать более агрессивно, стала больше выходить вперёд и старалась доминировать в игре.

По поводу полуфинала, то я думаю, что это будет отличный матч. Мне нужно сконцентрироваться на своей игре и посмотреть, что необходимо улучшить к предстоящему матчу”.



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Источник:

www.wtatennis.com