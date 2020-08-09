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Камила Джорджи: “На матчболах Ястремской я воспользовалась своими шансами”

Евгений НикитюкНет комментариев
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На пути в полуфинал Palermo Ladies Open Джорджи оказалась сильнее седьмой сеяной Даяны Ястремской, отыграв при этом два матчбола во втором сете. В полуфинале Камила встретится с Фионой Ферро.

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“В матче всё зависело от моего психологического настроя, потому что я всегда очень близка к победе. Мне нужно использовать свои шансы. И у меня это получилось, когда у неё были матчболы. Я начала действовать более агрессивно, стала больше выходить вперёд и старалась доминировать в игре.

По поводу полуфинала, то я думаю, что это будет отличный матч. Мне нужно сконцентрироваться на своей игре и посмотреть, что необходимо улучшить к предстоящему матчу”.

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Источник:
www.wtatennis.com

Источник: btu.org.ua
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