Серена Уильямс: “Во время пандемии я поняла, что нельзя ничего планировать”

Новости

Лексингтон. Бондаренко стартует в квалификации

Прага. Ястремская получила четвёртый номер посева в основной сетке

Прага. Костюк продолжает выступление в квалификации

Прага. Цуренко выиграла свой стартовый матч в квалификации

Американка поделилась мыслями о текущей ситуации в мире и своём отношении к этому



Девятая ракетка мира рассказала как проводила паузу в сезоне, связанную с пандемией коронавируса.

“Сейчас весь мир живёт в рамках пандемии. Спорт – это одна из тех вещей, которые могут дать глоток свежего воздуха. Я очень, очень осторожная в текущей ситуации. Каждый в “пузыре Серены” защищён. Касательно этого я отношусь очень волнительно. По-другому сейчас никак.

Я была на самоизоляции с начала марта. У меня неполный объём лёгких, поэтому я не знаю, что может со мной случиться. И я не хочу проверять, что может быть. Всё это время мы были дома. Я достаточно давно не находилась дома так долго. Ещё со времён подросткового возраста.

Сейчас я получила возможность приехать в Кентукки и в своём роде также изолироваться, но в другом месте”.

Уильямс также подтвердила, что намерена выступить на европейских турнирах, если это будет возможно, а также прокомментировала перспективы её участия на Олимпиаде в следующем году.

“Лично для меня следующий год ещё очень далёк сейчас. И я не знаю, пройдёт ли это всё в Токио. Во время пандемии я поняла, что нельзя ничего планировать. Собственно, сейчас я и живу день за днём”.

На следующей неделе Серена Уильямс выступит на турнире WTA в Лексингтоне.



Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Источник:

twitter.com/BellshawGeorge

Фото: Getty Images.