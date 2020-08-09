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Серена Уильямс: “Во время пандемии я поняла, что нельзя ничего планировать”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Американка поделилась мыслями о текущей ситуации в мире и своём отношении к этому

Девятая ракетка мира рассказала как проводила паузу в сезоне, связанную с пандемией коронавируса.

“Сейчас весь мир живёт в рамках пандемии. Спорт – это одна из тех вещей, которые могут дать глоток свежего воздуха. Я очень, очень осторожная в текущей ситуации. Каждый в “пузыре Серены” защищён. Касательно этого я отношусь очень волнительно. По-другому сейчас никак.

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Я была на самоизоляции с начала марта. У меня неполный объём лёгких, поэтому я не знаю, что может со мной случиться. И я не хочу проверять, что может быть. Всё это время мы были дома. Я достаточно давно не находилась дома так долго. Ещё со времён подросткового возраста.

Сейчас я получила возможность приехать в Кентукки и в своём роде также изолироваться, но в другом месте”.

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Уильямс также подтвердила, что намерена выступить на европейских турнирах, если это будет возможно, а также прокомментировала перспективы её участия на Олимпиаде в следующем году.

“Лично для меня следующий год ещё очень далёк сейчас. И я не знаю, пройдёт ли это всё в Токио. Во время пандемии я поняла, что нельзя ничего планировать. Собственно, сейчас я и живу день за днём”.

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На следующей неделе Серена Уильямс выступит на турнире WTA в Лексингтоне.

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Источник:
twitter.com/BellshawGeorge

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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