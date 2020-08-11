Познихиренко проиграла свой стартовый матч на мини-турнире во Франции

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Анна Познихиренко потерпела поражение на старте соревнований “European Men’s and Women’s Pro Tennis Series”.
В первом матче очередного розыгрыша в рамках летней серии турниров во Франции украинка проиграла Манон Арканьоли (WTA 632): 4-6, 4-6. Соперницы провели на корте около 70 минут. Познихиренко оформила по два брейка в каждом сете, а её соперница – по 3.
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