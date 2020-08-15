Суббота, 15 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисДель Потро улетел в Швейцарию на консультацию с доктором
Теннис

Дель Потро улетел в Швейцарию на консультацию с доктором

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Вчера, 19:50

Прага. Стаховский узнал имя соперника по первому кругу

Вчера, 16:10

Официально: опубликован предварительный календарь турниров в ATP до конца года

Вчера, 09:37

Илья Марченко может возобновить свой сезон на кортах в Италии

12.08.20 14:32

Леся Цуренко: "Проблема с ребром, которая была у меня в Палермо, сегодня вернулась"

Хуан Мартин дель Потро обсудит свое восстановление после двух операций на колене с доктором Федерера и Вавринки.

В интервью в июне экс-третья ракетка мира признался, что хочет встретиться со швейцарским специалистом Роландом Бидертом.

Читайте также:  СМИ: экс-тренер Энен и Ли будет работать с Анисимовой (ДОПОЛНЕНО)

Как сообщает пресс-служба дель Потро, вчера аргентинец улетел в Швейцарию, где должен пробыть на карантине 10 дней перед встречей с доктором. С Бидертом теннисист консультируется с начала года.

Напомним, Хуан Мартин во второй раз перенес операцию на правом колене в январе, после чего 2 месяца находился под наблюдением врачей в Майами. Из-за ограничительных мер во время пандемии коронавируса дель Потро вернулся в Аргентину.

Дель Потро улетел в Швейцарию на консультацию с доктором
 

Читайте также:  Владислав Орлов: "Приятно, что меня вызвали в сборную Украины"

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

десять + двенадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Орлов потерпел третье поражение в группе на турнире в Германии

Прага. Мертенс и Плишкова поспорят за выход в финал

Познихиренко проигрывает во второй игровой день на турнире во Франции

Церемония награждения победителей Кубка Президента ФТУ (ВИДЕО)

Тренер Тима: “Сейчас Доминик в отличной форме, его мотивация выросла еще больше”

Закрыть