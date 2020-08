Дель Потро улетел в Швейцарию на консультацию с доктором

Прага. Стаховский узнал имя соперника по первому кругу

Хуан Мартин дель Потро обсудит свое восстановление после двух операций на колене с доктором Федерера и Вавринки.



В интервью в июне экс-третья ракетка мира признался, что хочет встретиться со швейцарским специалистом Роландом Бидертом.

Как сообщает пресс-служба дель Потро, вчера аргентинец улетел в Швейцарию, где должен пробыть на карантине 10 дней перед встречей с доктором. С Бидертом теннисист консультируется с начала года.

Напомним, Хуан Мартин во второй раз перенес операцию на правом колене в январе, после чего 2 месяца находился под наблюдением врачей в Майами. Из-за ограничительных мер во время пандемии коронавируса дель Потро вернулся в Аргентину.

.@delpotrojuan flew to Switzerland yesterday to meet Dr. Roland Biedert, who will do medical evaluations on his right knee. Delpo will have to quarantine for 10 days before meeting Biedert, with whom he’s been in touch remotely since January.

— TeamDelpo (@teamdelpo) August 14, 2020