Джокович, Надаль и Тим прошли квалификацию на Итоговый турнир ATP

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Известны имена троих участников Nitto ATP Finals в одиночном разряде.



Топ-тройка рейтинга ATP гарантировала себе участие на заключительном турнире сезона. Новак Джокович в прошлом году не сумел выйти из группы на Nitto ATP Finals, как и Рафаэль Надаль, а Доминик Тим в Лондоне дошел до финала.

Также стал известен первый дуэт, который получил путевку на Итоговый турнир: Раджив Рам и Джон Солсбери, лидеры чемпионской гонки.

Проведение турнира “Nitto ATP Finals” запланировано на 15-22 ноября.

Напомним, что пересмотренный рейтинг FedEx ATP будет определять участников, прошедших квалификацию на Nitto ATP Finals 2020 года. Как обычно, очки, заработанные на Итоговом турнире в 2019 году (в качестве дополнительного 19-го турнира), не засчитываются для квалификации игроков в сезоне-2020. В парном разряде командный рейтинг FedEx ATP Doubles Team 2020 будет по-прежнему использоваться для определения восьми команд, которые пройдут на соревнования в Лондоне.

📰🎾 Официально: опубликован предварительный календарь турниров в ATP до конца года #tennis #теннис https://t.co/lc1KKw1sTi — Ukrainian Tennis | BTU.ORG.UA (@UkrainianTennis) August 14, 2020







Источник:

atptour.com

Фото: Getty Images.