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Теннис

Джокович, Надаль и Тим прошли квалификацию на Итоговый турнир ATP

Евгений НикитюкНет комментариев
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Известны имена троих участников Nitto ATP Finals в одиночном разряде.

Топ-тройка рейтинга ATP гарантировала себе участие на заключительном турнире сезона. Новак Джокович в прошлом году не сумел выйти из группы на Nitto ATP Finals, как и Рафаэль Надаль, а Доминик Тим в Лондоне дошел до финала.

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Также стал известен первый дуэт, который получил путевку на Итоговый турнир: Раджив Рам и Джон Солсбери, лидеры чемпионской гонки.

Проведение турнира “Nitto ATP Finals” запланировано на 15-22 ноября.

Напомним, что пересмотренный рейтинг FedEx ATP будет определять участников, прошедших квалификацию на Nitto ATP Finals 2020 года. Как обычно, очки, заработанные на Итоговом турнире в 2019 году (в качестве дополнительного 19-го турнира), не засчитываются для квалификации игроков в сезоне-2020. В парном разряде командный рейтинг FedEx ATP Doubles Team 2020 будет по-прежнему использоваться для определения восьми команд, которые пройдут на соревнования в Лондоне.

Джокович, Надаль и Тим прошли квалификацию на Итоговый турнир ATP
 

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Источник:
atptour.com

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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